 

Врач назвала отличия обычной головной боли от опасных состояний

27.08.2021, 13:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Главврач НИИ клинической и экспериментальной радиологии ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина» Екатерина Кобякова назвала отличия обычной головной боли от опасный состояний. По ее словам, данное неприятное ощущение может говорить даже о наличии доброкачественных и злокачественных образований в головном мозге.
При раке опухоль может давить на соседние области, вызывая дискомфорт и болевые ощущения. Зачастую это характеризуется тошнотой, рвотой, нарушением равновесия и зрения, появлением эпилептических приступов и психических расстройств. Также среди признаков Кобякова называет нарушения чувствительности и двигательных функций, речи, слуха, вкуса и так далее, а расположение опухоли может проявляться разными признаками. Зачастую головные боли при раке возникают в утреннее время, поэтому при появлении любого из симптомов следует незамедлительно пройти обследование после консультации с доктором.

Головная боль может возникать и при инсульте, однако особенность этого состояния заключается в том, что обезболивающие не помогают. Во время ишемического инсульта появляется мышечная слабость, апатия, головокружение, скачущее АД, шум в ушах и проблемы с памятью. Что касается обширного инсульта, то при нем немеют конечности и лицо, нарушается координация движений, появляется боль сдавливающего характера, головокружение, рвота. Примечательно, что симптомы могут пропадать, но со временем возникать снова. Такие состояния требуют срочной госпитализации, так как без медпомощи появляется риск смерти.

Источник: aif.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.01 / Успешная борьба женщин за свои права, новый костюм Ильича, возвращение Навального и репрессии против Трампа

20.02 / Мнение: Миф о грабительской Москве, Фейсбук кошмарит Австралию и Познер о дискриминации России

16.11 / «Неподарочные» дети

13.03 / Джей Ло: свободна, но только кому она нужна? – Личное мнение

20.10 / “Спасибо за безумную любовь”: Александр Ревва трогательно поздравил жену с днем рождения

23.09 / Тихановская назвала инаугурацию Лукашенко “уходом на пенсию”

31.07 / Названы самые популярные в России смартфоны на AliExpess стоимостью до 15 тысяч рублей

22.08 / Володин назвал российский триколор олицетворением силы и мощи страны

10.10 / Диетологи назвали суперфуды для борьбы с осенней депрессией и простудой

28.10 / Мнение: Право на выбор. Как стать идейным антимасочником

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика