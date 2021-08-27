Врач назвала отличия обычной головной боли от опасных состояний

Главврач НИИ клинической и экспериментальной радиологии ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина» Екатерина Кобякова назвала отличия обычной головной боли от опасный состояний. По ее словам, данное неприятное ощущение может говорить даже о наличии доброкачественных и злокачественных образований в головном мозге.

При раке опухоль может давить на соседние области, вызывая дискомфорт и болевые ощущения. Зачастую это характеризуется тошнотой, рвотой, нарушением равновесия и зрения, появлением эпилептических приступов и психических расстройств. Также среди признаков Кобякова называет нарушения чувствительности и двигательных функций, речи, слуха, вкуса и так далее, а расположение опухоли может проявляться разными признаками. Зачастую головные боли при раке возникают в утреннее время, поэтому при появлении любого из симптомов следует незамедлительно пройти обследование после консультации с доктором.

Головная боль может возникать и при инсульте, однако особенность этого состояния заключается в том, что обезболивающие не помогают. Во время ишемического инсульта появляется мышечная слабость, апатия, головокружение, скачущее АД, шум в ушах и проблемы с памятью. Что касается обширного инсульта, то при нем немеют конечности и лицо, нарушается координация движений, появляется боль сдавливающего характера, головокружение, рвота. Примечательно, что симптомы могут пропадать, но со временем возникать снова. Такие состояния требуют срочной госпитализации, так как без медпомощи появляется риск смерти.

Источник: aif.ru