В Китае разработали лекарство от побочных эффектов вакцин от COVID-19

Сотрудники трех фармацевтических компаний в китайском городе Ханчжоу – HuaAn McAb Biotechnology, Huirui Biopharma и Biolynx Technology – разработали лекарство против побочных эффектов вакцин от коронавируса. Препарат также способствует лечению самого COVID-19 и борется с долговременными последствиями недуга.

В исследовании использовались клеточные культуры и грызуны. Ученые планировали изучить воздействие препарата-кандидата для лечения болезней, связанных с «антителозависимой автоатакой» иммунитета на пораженные вирусами клетки. Оказалось, что определенные антитела против белков-шипов, которые вырабатываются в результате вакцинации или в случае попадания вируса в организм при заражении, могут приводить к определенным патогенным эффектам. Они связываются с пораженными клетками легочного эпителия, тем самым вводя иммунную систему в заблуждение, что приводит к самоатаке клеток организма.

Разработанный препарат помогает восстанавливать недостающую сиаловую кислоту на таких клетках органов дыхания, пораженных вирусом. Именно это позволяет блокировать их связывание с антителами. Опыты на беременных самках грызунов показали, что у потомства значительно снижается количество недугов после рождения, уменьшается и риск смертельного исхода. Ученые пришли к выводу, что данное лекарство может предотвращать и устранять побочные реакции вакцин от ковида, индуцирующих аналогичные антитела, при этом сохраняя эффективность самих прививок. В ближайшее время авторы исследования планируют проводить испытания лекарства на людях. Стоит отметить, что статья с исследованием китайских ученых пока не прошла рецензирование.

Источник: rossaprimavera.ru