 

Ученые: 85% пациентов ощущали COVID-19 через полгода

27.08.2021, 13:26, Разное
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Ученые из Мичиганского университета в США утверждают, что 85 процентов пациентов ощущали симптомы коронавируса через полгода. COVID-19 приводит к проблемам сердца, легких и многим другим расстройствам здоровья.
Коронавирус, вызываемый SARS-CoV-2, не только охватил весь мир, выводя из строя миллионы людей. Патогенные микроорганизмы, как оказалось, провоцируют длительные последствия для организма даже после полного излечения пациентов. Об этом говорит исследование американских ученых, проведенное на базе Мичиганского университета, результаты которого обнародованы авторитетным научным изданием Journal of Hospital Medicine. Так, информация, приведенная в публикации, говорит о том, что только 15 процентов переболевших избежали осложнений в долгосрочной перспективе.

При этом порядка 85 процентов людей, поступивших на госпитализацию в прошлом году, до сих пор ощущают признаки вируса. Всего эксперты изучили данные более 250 пациентов, средний возраст которых составлял 60 лет. Также отмечается, что у более половины перенесших COVID-19, в течение шести месяцев обнаруживались болезни легких или сердца, до этого не диагностируемые.

Также около 25 процентов испытывали сильный кашель, каждый пятый жаловался на проблемы с сердцебиением. Почти 16 процентов до сих пор вынуждены периодически прибегать к помощи домашнего кислородного аппарата и имеют проблемы с подвижностью конечностей.

Источник: lenta.ru



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