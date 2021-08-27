 

Жириновский предложил уравнять отцов и матерей в правах

27.08.2021, 13:20, Разное
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Российский политик, лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский предложил уравнять мужчин и женщин в правах на финансовую помощь от государства. Также он выступил с идеей учредить в стране День отца.

Жириновский напомнил, что в настоящее время в России мужчин меньше, чем женщин, поэтому для улучшения демографии необходимо заботиться о них соответствующе. В частности, политик считает необходимым сделать материнский капитал семейным, поскольку в стране немало отцов-одиночек, которые не получают господдержки, сообщает “Радио 1”.



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