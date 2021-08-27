Археологи разгадали загадку истории московской местности к востоку от Китай-города

Российские археологи доказали, что уже в XVI веке на Васильевском лугу – территории от Китай-города до реки Яузы, находилась жилая застройка, сообщила пресс-служба Института археологии РАН.

«С момента появления Воспитательный дом был одним из крупнейших, хорошо известных ансамблей города. Сведений о развитии этой зоны в Новое время достаточно: есть карты XVIII века и планы-виды XVII-го, есть тексты описей тех же столетий. Но для предшествующих периодов источников мало, и они противоречивы: по одним данным, здесь существовала городская застройка, по другим – свободное пространство. Раскопки 2021 года помогли отгадать эту загадку: теперь мы точно знаем, что дворы на Васильевском лугу появились не позднее начала XVI века», – сказал руководитель Московской экспедиции Института археологии Леонид Беляев, слова которого приведены в сообщении.

На всех ранних планах Москвы Васильевский луг показан как плотно застроенная посадская территория между стенами Китай-города и Белого города. Но на первых топографических планах Москвы XVIII века плотной застройки нет, а местность обозначена как Васильевской сад. Возможно, это связано с тем, что в 1712 году на восточный край луга перенесли военное производство – Гранатный двор, передает РИА «Новости».

Ранее выдвигалась версия, что на планах XVII века городская застройка была показана условно, то есть ошибочно, и настоящее освоение Васильевского луга началось только с появлением проекта Воспитательного дома. По другой версии, ранняя застройка была смыта наводнениями: Васильевский луг – это обширная низина вдоль Москва-реки, которую затопляло во время половодья.

«В этих местах родилась московская археология, сложились общие научные представления об истории ранней Москвы… Лежащий за Китай-городом Васильевский луг оставался последней большой зоной между Яузой и Неглинной, не охваченной раскопками. Раньше он не казался перспективным: картография и письменные данные рисовали эту обширную зону как сельскохозяйственные угодья. Однако мощность антропогенных отложений здесь достаточно велика», – отметил Беляев.

На участке Васильевского сада эти отложения превосходят местами четыре метра, но из примерно два метра пришлись на советский и постсоветский периоды, отмечается в пресс-релизе. Зато ниже обнаружены слои, связанные с XVIII и XIX веками. Активное строительство из кирпича, камня, а затем и бетона оставило мощный след на всей территории. В этих слоях много находок, связанных с бытом воспитанников: аптечная, кухонная и столовая посуда, комплекты обуви, личные бирки-жетоны, которые носили дети. Также найдены артефакты, указывающие на существование при Воспитательном доме косторезного производства – обрезки костей животных, из которых, судя по всему, изготавливались пуговицы.Под слоями XVIII века лежат следы деревянной застройки раннего времени: частоколы, дренажи, срубов колодцев, гати; на местах сгоревших жилищ остается обожженная глина от печей. По мнению ученых, по-видимому, слои монументального строительства на востоке и юге связаны с возведением, а позже – разрушением стены Белого города. Также археологи зафиксировали уровни пожаров с закрывающими их подсыпками, а разные периоды освоения участка разделяют речные наносы.

Находки раннего времени свидетельствуют, что здесь действительно была городская застройка. На это указывает керамика первой трети XVI века – типичные московские горшки, которые обжигали в начинавшейся за Яузой Гончарной слободе, начиная с XV века. Из ярких находок XVI века – железная стрела, фрагмент надгробия, товарная пломба от рулона сукна из бельгийского города Брюгге.

«Исследования 2021 года помогли прояснить один из вопросов ранней истории Москвы. Археология встала на сторону картографов и писцов XVII века: дворы на Васильевском лугу появились уже в XVI веке, и, хотя застройка не была очень плотной, как в более удобных для постоянной жизни районах, это была часть городского ландшафта Москвы», – отметил Беляев.

С 2020 года Московская археологическая экспедиция ИА РАН принимает участие в исследованиях, связанных с проектированием, реставрацией и реконструкцией зоны Воспитательного дома – благотворительного учебно-воспитательного учреждения для сирот, которое было построено в 1764 году на участке вдоль Москвы-реки от Китай-города до Яузы.

Ранее археологи обнаружили в центре Москвы в районе снесенной гостиницы «Россия» древнейшую улицу, предположительно XII века.