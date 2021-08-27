Президент Узбекистана рассказал об обещании талибов

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27.08.2021, 13:16, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаЛидеры движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) обещали, что ни одна пуля не полетит в сторону Узбекистана, это обещание они держат, сообщил президент республики Шавкат Мирзиеев.

«Если смотрели по телевизору, их (талибов) руководитель в Дохе, господин (глава политофиса «Талибана» мулла Абдул Гани) Барадар также высказывался, обещал, что в сторону Узбекистана не полетит ни одна пуля. Из-за того, что он держит слово, естественно, что мы будем разговаривать с ними», – сказал Мирзиеев в ходе поездки в Навоийскую область.

Мирзиеев отметил, что власти Узбекистана начали разговор с «Талибаном» два года назад. «Когда еще ни одна страна не контактировала с ними, я давал поручение, что нужно наладить контакт», – отметил президент Узбекистана. «Мне нужны мир и спокойствие народа, я буду говорить с кем угодно. Если будет какой-либо фактор, который может оказать влияние на мир нашего народа, спокойствие родного Узбекистана, я буду разговаривать вне зависимости от того, кто это», – добавил Мирзиеев, передает РИА «Новости».

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». 



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