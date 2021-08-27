Мнение: ФАС оштрафовал Букинг на 1,3 млрд рублей

На картинке к посту пойманный за руку сервис Лыфт, аналог отечественного Яндекс.Такси. Скриншоты сделаны с интервалами в 10 минут, при этом на втором скриншоте видно, что заряд батареи составляет всего лишь 18%. Цена поездки при этом вдвое выше, не 1800 а 3600 рублей.

Опытные пассажиры пишут, что это стандартный приём агрегаторов. Каждому назначают индивидуальную цену — в зависимости от стоимости его мобильника и от заряда батареи. Владельцу последнего айфона предложат доехать из точки А до точки Б за 1000 рублей, а если сервис увидит, что батарея айфона вот-вот сядет, цена вырастет до 1500 рублей. Однако если попробовать прицениться к тому же маршруту со старой дешёвой звонилки, внезапно выяснится, что можно без проблем уехать и за 500: с тем же водителем такси и на том же автомобиле.

За такие фокусы надо сурово наказывать, это преступление против капитализма. Главный принцип рыночной экономики — свободная конкуренция. Билл продаёт яблоки за 5 долларов, Генри за 6 долларов, Вудро за 4 доллара. Покупатель сравнивает предложения и выбирает наиболее выгодное. Покупает у Вудро, если яблоки одинаковые, или, скажем, покупает у Генри, если его яблоки значительно лучше.

В истории с Лыфтом мы видим, что монополист не даёт покупателю выбирать. Он оттирает от него плечом других продавцов и заявляет: я же вижу, что ты богатый парень, и что у тебя батарея вот-вот разрядится. Бери у меня яблоки за 15 долларов, дешевле не найдёшь!

По сути, это мошенничество. Я бы назвал поведение Лыфта шантажом, если бы он писал честно: обычно поездка стоит 1800 рублей, но для вас цена вдвое дороже, так как ваш смартфон скоро сядет. Однако Лыфт этого не пишет, но делает вид, будто назначает обычную среднюю цену. Это уже мошенничество — в большинстве стран вполне легальное, но от того не перестающее быть мошенничеством. Известная всем аналогия — жулики по ремонту компьютеров, которые приходят к доверчивым пенсионерам, переустанавливают им систему, а потом требуют за свою работу больше, чем стоит новый компьютер целиком. Это классическое злоупотребление доверием: при вызове жулики утверждают, что возьмут за работу умеренную плату, тогда как на самом деле выставляют счёт в 10-50 раз больше, чем это стоит по рынку.

Подобное можно наблюдать и в торговых сетях. Один из примеров — пакеты молока объёмом в 900 грамм, в 800 грамм, в 843 грамма и так далее. Другой пример — бесконечные скидочные акции, которые в разные дни снижают цену на разные товары. Цель всех этих манипуляций — заставить покупателя решать в уме математические задачи: «тут молоко в упаковке 2,2 литра, но на него скидка в 18%, а тут молоко в 1,9 литра, но на него скидка в 30%, при этом если я возьму к тому молоку ещё и два творожка, скидка вырастет до 23%».

Понятно, что большая часть покупателей все эти скидки не считает, так как у неё нет на это ни времени, ни душевных сил. Рынок в итоге сломан — у покупателя нет возможности простым способом сравнить два товара по цене. Тут, кстати, действует тот же трюк, что и у Лыфта: разные цены для разных покупателей. Экономные покупатели ходят с калькуляторами и вычисляют итоговую цену стиральных капсул, учитывая в процессе размер коробки, скидки, акции и так далее. Они покупают капсулы по 20 рублей за штуку. Беспечные покупатели хватают коробки с полки наугад, не тратя время на разгадывание ребусов. Иногда им везёт, и они тоже получают цену в 20 рублей за капсулу, но чаще им не везёт, и они покупают капсулы уже по 30-40 рублей. Благодаря этому обману торговая сеть выжимает из клиентов больше денег.

Суда же надо отнести и тарифы мобильных операторов, и тарифы операторов каршеринга, и все прочие хитрые тарифы. Операторам несложно сделать понятный тариф в духе «столько-то минут за столько-то рублей», технически так даже проще. Операторы запутывают тарифы ровно по одной причине: чтобы абонент не мог разобраться и сравнить. Запутав абонента, можно подписать его на более дорогой тариф.

Раньше делать такие фокусы было сложнее, так как рассчитывать индивидуальные цены вручную было сложно. Сейчас, когда всё это можно поручить компьютеру, нет никаких проблем дать каждому клиенту личный тариф в духе восточного базара: взять базовую цену и накрутить на неё столько, сколько клиент будет готов платить. Как итог, принцип «цена-качества» уступает принципу «реклама»: ошеломлённые покупатели берут не тот товар, который дешевле и качественнее, а тот, в продвижение которого вбито больше средств. Проще говоря, теперь мы получаем менее качественные товары и услуги, но зато по более высоким ценам.

Разбираться со всем этим должны наши законодатели и наша ФАС. К примеру, из очевидного, следует разработать линейку стандартных емкостей и заставить клеить предупреждающие таблички на нестандартные ёмкости. Например, молоко может продаваться в пакетах по 200 мл, 500 мл и 1 литру. Хочешь продавать молоко в пакете на 900 мл, пожалуйста, но тогда будь добр занять половину площади пакета табличкой, как на сигаретах: «осторожно, нестандартная ёмкость, 900 мл». Несложно также изучить опыт других стран, чтобы принять другие законы, защищающие экономику от грязных трюков непорядочных маркетологов.

Кое-какая работа в этом направлении уже ведётся. К примеру, ФАС только что оштрафовала Букинг на 1,3 млрд рублей за нарушение антимонопольного законодательства. Букинг душит своих конкурентов, требуя от гостиниц давать ему самые низкие цены. Взамен, как сообщают пользователи, Букинг даже не считает нужным содержать службу разбора жалоб, из-за чего турист легко может забронировать номер на Букинге, а по приезду обнаружить, что никто его заселять не собирается:

https://lenta.ru/news/2021/08/26/booking/

Конечно, штраф — это только первый шаг. Чтобы конкуренция заработала как надо, систем типа Букинга должно быть много, и у каждой должно быть не более 25% от рынка. То же самое относится и к другим интернет-гигантам, которые, едва став монополистами, немедленно начали злоупотреблять своим положением. Полагаю, постепенно мы к этому придём — если, конечно, быстрое развитие информационных технологий не преподнесёт нам какой-нибудь новый сюрприз.

Дополнение. Скоро у нас выборы, так что в комментарии сейчас набегут Свидетели СССР со своими традиционными проклятиями в адрес капитализма, который якобы плодит монополии.

Смиренно напомню следующее:

1. Экономика СССР представляла собой одну огромную безжалостную монополию. Покупать товары можно было только у монополии, без выбора, по высоким ценам. Работать можно было только на монополию, без выбора, за низкую зарплату.

2. Гостиницы и такси были в СССР большим дефицитом. Вот так просто вызвать такси или заселиться в гостиницу было зачастую просто невозможно — разве что за взятку. «Местов нету и не будет»… пока не сунешь администратору бумажку с портретом Ильича.

3. Качество услуг было отвратительным. Продавцы, таксисты и администраторы гостиниц относились к клиентам с нескрываемым презрением. Более того, для экономии ресурсов в один номер заселяли нескольких незнакомых друг с другом людей.

4. Стоимость элементарных услуг была очень высока. Известная шутка из фильма, «наши люди в булочную на такси не ездят», не была шуткой. Такси стоили так дорого, что обычная семья пользовалась услугами такси только по особым поводам.