Накрутка зрителей на стрим для Twitch и YouTube каналов

Потребность накрутки зрителей в различных онлайн платформах вырастает с каждым днем. Команда StreamHub занимается продвижением и накруткой фоловеров на различных международных платформах. Команда в протяжении двух лет занимается накруткой фоловеров на стрим для YouTube и Twitch каналов (streamhub.us).

Преимущество и услуги команды StreamHub

Команда StreamHub четко понимает свои цели и уже в протяжении двух лет занимается качественным развитием Twitch и YouTube каналов. Перечислим несколько преимуществ:

Опыт подобных работ,

Качественное развитие каналов,

Услуги распространяются по все России и по странам СНГ,

Привлекательные цены за предоставляемые услуги,

Консультации и советы по накрутке собственного канала.

Команды StreamHub предлагает свой каталог услуг и их стоимость. Посмотрим несколько вариантов для накрутки зрителей на стрим для Twitch и YouTube каналов:

Услуга «Бронза» – Включает в себя до 20 зрителей, техническую поддержку, обход проверок. Стоимость услуги 65 р в день.

Услуга «Серебро» – Включает в себя до 50 зрителей, техническую поддержку, обход проверок. Стоимость услуги 125 р в день.

Услуга «Золото» – Включает в себя до 100 зрителей, техническую поддержку, обход проверок. Стоимость услуги 255 р в день.

Услуга «Emerald» – Включает в себя до 200 зрителей, техническую поддержку, обход проверок. Стоимость услуги 435 р в день.

Все вышеперечисленные пакеты услуг можно приобрести на неделю или подписаться на месяц. В таком случае будет уменьшение цен и скидки по тарифам. Все предложения без каких-либо ограничений гарантированы.

Дополнительные условия

Ваш канал не могут заблокировать и забанить, так как нигде не видно, что канал закручиваете именно вы. В противном случае возможно было с легкостью заблокировать канал.

Возврат денежных средств – если сервис оказан не полностью и у Вас есть какие-либо претензии можете требовать возврат. Осуществляется расчёт, и средства возвращаются в зависимости от исполненных работ.

Компенсация – за частично оказанную услугу вы можете востребовать денежную компенсацию.

Анонимность – информация и данные о вас полностью анонимные. Данные нигде не публикуются и хранятся в зашифрованном виде.