Дэвид Духовны признался, что его пытались завербовать сайентологи

Звезда сериалов “Секретные материалы” и “Блудливая Калифорния” последние годы снимается нечасто, уделяя свое время писательству и музыке, – недавно он выпустил третий студийный альбом Gestureland. Однако на днях 61-летний Дэвид Духовны дал редкое большое интервью, в котором, в частности, рассказал, как его пытались завербовать сайентологи. Близкий друг Духовны актер Джейсон Бех, известный по роли детектива Хэнка Войта в сериале “Полиция Чикаго”, стал приверженцем сайентологического учения еще в середине 90-х. Духовны тоже пытались завербовать.

Я был на свадьбе друга, и надо мной проводили сеанс с электронным счетчиком (речь идет об электропсихометре – приборе, использующемся в церкви сайентологии, который измеряет умственное состояние и изменения в состоянии человека). Я сразу понял, что это вербовка, потому что они задают очень личные вопросы и собирают обо мне информацию, которую я не каждому хотел бы выдавать. Их сеанс прошел не очень хорошо. Я не играл по их правилам и никогда не возвращался к этому. Джейсон, к его чести, сам никогда не пытался завербовать меня. Его уговоры сводились к тому, что он рассказывал мне, как это здорово, и ненавязчиво говорил, что мне стоит попробовать, не более того, – рассказал Духовны изданию Daily Beast.

Дэвид Духовны

Духовны и Бех отдалились друг от друга, потому что, как сказал Дэвид, “сайентологи всегда держатся особняком”. Актер до сих пор переживает, что не смог тогда вытащить друга из секты.

Либо у меня не хватило смелости осадить его и вытащить оттуда, либо он сам сказал, что очень счастлив там… Может быть, я подвел его как друга за эти годы? – размышлял в интервью Дэвид. Кроме того, Духовны открыто негодует, что сайентологическая церковь в США освобождена от уплаты налогов.

Почему я не могу придумать свою собственную религию и перестать платить налоги? Джейсон Бех со временем отказался от сайентологических убеждений и стал ярым противником этой церкви.

Отметим, что среди американских знаменитостей и сейчас немало приверженцев сайентологического учения. Например, Джон Траволта, Уилл Смит и Том Круз. К слову, Том Круз, по словам инсайдеров, почти не видится с дочерью Сури (по некоторым данным последние годы знаменитый отец ни разу не навестил дочь от Кэти Холмс) именно из-за сайентологии. Как говорят бывшие “прихожане”, сайентологи просто запрещают Тому общаться с дочкой.

Том Круз с дочкой на руках, 2012 год

Кстати, деятельность сайентологической церкви в Москве запрещена с 2016 года после 22 лет существования.