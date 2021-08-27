СБУ разоблачила схему закупки некачественных запчастей для “Укрзалізниці” под видом “инновационной” продукции из ОРДЛО

По данным спецслужбы, детали к комплектующим были изготовлены на временно не подконтрольной украинской власти территории Луганской области.

По предварительным выводам экспертов, продукция не соответствует техническим условиям эксплуатации и могла привести к повреждению контактной сети “Укрзалізниці”, стоимость которой составляет более 3 млрд грн.

“При этом для получения прибыли участники схемы искусственно завышали стоимость товара в 10 раз. Дельцы делали это под видом закупки запчастей, произведенных из “инновационного материала”, – говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что среди организаторов незаконной схемы был гражданин РФ. Он действовал в сговоре с высокопоставленными чиновниками госпредприятия. Закупку товара они осуществляли через подконтрольную россиянину коммерческую структуру в Киеве.

В рамках уголовного производства на обнаруженную продукцию наложен арест.

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