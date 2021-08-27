“Этот треугольничек!”, “Ох, рыбка неземная”. Глюк’oZa снялась в узком бикини с голой грудью
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Певица выбрала модель цельного купальника, оголяющую грудь и с узкой зоной плавок.
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“Ох, что это за рыбка неземная”, – прокомментировал подписчик oskariokazhenov.
“Этот треугольничек!” – написал bro_v_v.
Контекст:
Глюк’оZа (настоящее имя – Наталья Ионова) родилась 7 июня 1986 года.
17 июня 2006 года Глюкоза вышла замуж за бизнесмена Александра Чистякова, совладельца нефтяной компании Ruspetro. У пары двое детей – 13-летняя Лидия и девятилетняя Вера.
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