 

“Этот треугольничек!”, “Ох, рыбка неземная”. Глюк’oZa снялась в узком бикини с голой грудью

27.08.2021, 12:36, Новости дня
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Певица выбрала модель цельного купальника, оголяющую грудь и с узкой зоной плавок.

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Публикация от ГЛЮКОЗА (@glukozamusic)

“Ох, что это за рыбка неземная”, – прокомментировал подписчик oskariokazhenov.

“Этот треугольничек!” – написал bro_v_v.

Контекст:

Глюк’оZа (настоящее имя – Наталья Ионова) родилась 7 июня 1986 года.

17 июня 2006 года Глюкоза вышла замуж за бизнесмена Александра Чистякова, совладельца нефтяной компании Ruspetro. У пары двое детей – 13-летняя Лидия и девятилетняя Вера.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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