“Этот треугольничек!”, “Ох, рыбка неземная”. Глюк’oZa снялась в узком бикини с голой грудью

Певица выбрала модель цельного купальника, оголяющую грудь и с узкой зоной плавок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ГЛЮКОЗА (@glukozamusic)

“Ох, что это за рыбка неземная”, – прокомментировал подписчик oskariokazhenov.

“Этот треугольничек!” – написал bro_v_v.

Контекст:

Глюк’оZа (настоящее имя – Наталья Ионова) родилась 7 июня 1986 года.

17 июня 2006 года Глюкоза вышла замуж за бизнесмена Александра Чистякова, совладельца нефтяной компании Ruspetro. У пары двое детей – 13-летняя Лидия и девятилетняя Вера.

—