В России зарегистрировали модернизированный вариант вакцины «ЭпиВакКорона»



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Как сообщила Российская газета со ссылкой на исследователей «Вектора», фактически эта вакцина стала улучшенным вариантом препарата «ЭпиВакКорона». Она получила предварительное одобрение Минздрава в прошлом году и применяется для массовой вакцинации с 1 января 2021 года.

Основной действующий компонент вакцины остался неизменным — три синтетических пептида, короткие фрагменты вирусных S-белков. В новой вакцине два пептида пришлось объединить в один из-за сложности в синтезе третьего фрагмента.

Ученые отметили, что модернизированная вакцина прошла клинические испытания с участием трех групп здоровых добровольцев по 75 человек. В ходе исследований специалисты протестировали два варианта прививки: двукратное введение препарата с интервалом в 21 день и трехкратное, когда последний компонент вводится спустя 60 дней после первого.

Известно также, что «ЭпиВакКорона-Н» будет выпускаться под торговым названием «AURORA-CoV».

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