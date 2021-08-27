 

Диетолог назвала полезные свойства вишни

27.08.2021, 12:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Врач-диетолог Ким Роуза назвала полезные свойства от употребления вишни для здоровья человека. По ее словам, в ягодах имеется множество необходимых витаминов и минералов.
Употребляя вишни, человек насыщает организм витамином С, клетчаткой и калием, которые укрепляют иммунную систему. Полифенолы в составе положительно отражаются на работе сердца. Существует мнение, что вишня даже помогает бороться с бессонницей.

Мелатонин, необходимый организму для нормально сна, также содержится в ягодах. Помимо этого, вишня способствует приведению мышц в тонус и снижает болевые ощущения после занятий спортом. С мнением коллеги соглашается и спортивный диетолог Бет Макколл, пишет «ГлобалМСК».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.09 / Известный политик заподозрил у Лукашенко раздвоение личности

19.10 / Светлана Лобода отпраздновала день рождения в самом дорогом русском ресторане в Дубае

02.07 / ГРУ: шпионское агентство, известное своей наглостью, снова в заголовках газет

10.11 / В Казани при пожаре в здании бывшего завода погибли пять человек

24.08 / Новая искра? Полицейский в США расстрелял безоружного афроамериканца

30.03 / Лукашенко обратился к белорусским чиновникам: Вылезайте из-под плинтуса

16.06 / Что сделала “Единая Россия” для поддержки отдельных категорий граждан

22.10 / Коронавирус в России за сутки сразил почти 16 тысяч человек

01.03 / Ученые обнаружили останки самого крупного и древнего аргентинского титанозавра

12.08 / На Украине предложили США присоединиться к переговорам по Донбассу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика