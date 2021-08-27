Диетолог назвала полезные свойства вишни

Врач-диетолог Ким Роуза назвала полезные свойства от употребления вишни для здоровья человека. По ее словам, в ягодах имеется множество необходимых витаминов и минералов.

Употребляя вишни, человек насыщает организм витамином С, клетчаткой и калием, которые укрепляют иммунную систему. Полифенолы в составе положительно отражаются на работе сердца. Существует мнение, что вишня даже помогает бороться с бессонницей.

Мелатонин, необходимый организму для нормально сна, также содержится в ягодах. Помимо этого, вишня способствует приведению мышц в тонус и снижает болевые ощущения после занятий спортом. С мнением коллеги соглашается и спортивный диетолог Бет Макколл, пишет «ГлобалМСК».