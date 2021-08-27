Названы симптомы коронавируса, беспокоящие врачей больше всего

Американские исследователи назвали симптоматику коронавируса, которая больше всего беспокоит врачей. Тяжелые последствия для внутренних органов могут оставаться в течение многих месяцев.

Несмотря на большое разнообразие симптоматики коронавируса, не все его признаки опасны. Однако целый ряд из них требуют немедленного обращения к врачам. Согласно заявлению магистра здравоохранения и директора эпидемиологии программы Let’sGetChecked Гвена Мерфи, главными факторами для беспокойства являются при COVID-19 боли в грудной клетке и затрудненное дыхание. Новый штамм «Дельта», получающий сейчас все большее распространение, имеет большую заразность, чем его предшественники. При этом медикам до сих пор не понятно, влечет ли он повышенное количество смертей или госпитализаций.

Еще одними наиболее опасными факторами являются сложности с пробуждением или полноценным бодрствованием. По информации американских Центров по контролю и профилактике заболеваний, обнаружив у себя подобные симптомы, необходимо экстренно обратиться за врачебной помощью. Медлить в таком случае нельзя, поскольку эти проявления могут свидетельствовать о попадании патогенов в головной мозг и его воспалении.

Едва ли не самым коварным аспектом SARS-CoV-2 является то, что он способен распространяться пациентами, болеющими им бессимптомно. Кроме того, «Дельту» могут переносить в том числе люди, получившие вакцину от недуга. COVID-19 способен атаковать одновременно множество разных органов и систем, провоцируя длительные заболевания. При этом, так называемый постковидный синдром способен оставаться на недели и даже месяцы. Его влиянию подвергаются вместе с внутренними органами вроде легких и сердца, также главный орган нервной системы и кожные покровы.

Источник: ufatime.ru