 

Названы симптомы коронавируса, беспокоящие врачей больше всего

27.08.2021, 12:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Американские исследователи назвали симптоматику коронавируса, которая больше всего беспокоит врачей. Тяжелые последствия для внутренних органов могут оставаться в течение многих месяцев.
Несмотря на большое разнообразие симптоматики коронавируса, не все его признаки опасны. Однако целый ряд из них требуют немедленного обращения к врачам. Согласно заявлению магистра здравоохранения и директора эпидемиологии программы Let’sGetChecked Гвена Мерфи, главными факторами для беспокойства являются при COVID-19 боли в грудной клетке и затрудненное дыхание. Новый штамм «Дельта», получающий сейчас все большее распространение, имеет большую заразность, чем его предшественники. При этом медикам до сих пор не понятно, влечет ли он повышенное количество смертей или госпитализаций.

Еще одними наиболее опасными факторами являются сложности с пробуждением или полноценным бодрствованием. По информации американских Центров по контролю и профилактике заболеваний, обнаружив у себя подобные симптомы, необходимо экстренно обратиться за врачебной помощью. Медлить в таком случае нельзя, поскольку эти проявления могут свидетельствовать о попадании патогенов в головной мозг и его воспалении.

Едва ли не самым коварным аспектом SARS-CoV-2 является то, что он способен распространяться пациентами, болеющими им бессимптомно. Кроме того, «Дельту» могут переносить в том числе люди, получившие вакцину от недуга. COVID-19 способен атаковать одновременно множество разных органов и систем, провоцируя длительные заболевания. При этом, так называемый постковидный синдром способен оставаться на недели и даже месяцы. Его влиянию подвергаются вместе с внутренними органами вроде легких и сердца, также главный орган нервной системы и кожные покровы.

Источник: ufatime.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.07 / Есть пострадавшие: в Подмосковье на трассе “Крым” произошло массовое ДТП

16.04 / В России за сутки выявили почти 9 тысяч заразившихся коронавирусом

28.09 / Названы регионы России с самым здоровым образом жизни населения

21.08 / Союзный парламент признал выборы в Белоруссии открытыми и демократическими

26.05 / Какие продукты можно употреблять в пищу по истечении срока годности на упаковке (яйца, сыр, макароны и другие)

10.07 / «Какая прелесть! Хочу такую же!» – Самую маленькую собаку в мире клонировали 49 раз

16.07 / В Подмосковье заметили смерч

20.12 / Мнение: Как мне приказали «исчезнуть»

11.04 / Что произошло за день 10 апреля

11.05 / Мнение: Результаты переписи населения в КНР.

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика