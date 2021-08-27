 

Лебедев оценил реакцию на установку скульптуры «Большая глина №4» в Москве

27.08.2021, 12:22, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаДизайнер Артемий Лебедев в рамках рубрики «Бесит» стрима RT «Прекрасная РФ бу-бу-бу» раскритиковал тех, кто возмущается установкой скульптуры Урса Фишера «Большая глина №4» в Москве.

«Больше всего на свете меня возмущают люди, которым не нравится скульптура Урса Фишера «Большая глина №4» перед новым домом культуры «ГЭС-2», который собираются скоро открыть в Москве. Причем заметьте, что она еще и временная. Она постоит всего пару месяцев. Скульптура, которая похожа на то, как скульптор начинает свою работу: он берет куски глины, сначала их слепляет вместе, а потом постепенно начинает придавать этой глине форму», – сказал Лебедев.

По его словам, данная скульптура «на самом деле очень философское, очень глубокое высказывание скульптора», передает RT.

Временную экспозицию «Большая глина №4» Урса Фишера, представляющую собой отлитую из алюминия 12-метровую композицию – копию комка глины, который автор разминал в руках, – установили на Болотной набережной в Москве. Ряд пользователей соцсетей негативно отреагировали на перспективу появления такой скульптуры в центре города.

Председатель городской комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме Игорь Воскресенский по этому поводу заявил, что скульптуры должны консолидировать общество, а не провоцировать его на конфликты.

Гендиректор фонда V-A-C, который установил скульптуру, Тереза Иароччи Мавика заявила, что масштабные дискуссии вокруг инсталляции только подчеркивают значимость темы для людей. 



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