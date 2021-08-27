Мнение: Коротко по Афганистану 27.08.2021

Коротко по Афганистану. 27.08.2021

1. Вчерашние события в Кабуле нанесли тяжелейший удар по администрации Байдена. Помимо продолжающихся требований импичмента, в Палате Представителей и Сенате США настаивают на организации официально расследования обстоятельств принятия решения о выводе войск и процесса их вывода из Афганистана, дабы установить меру вины текущей администрации. Также требуют создать отдельную комиссию по расследованию деятельности бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани на предмет установления, куда ушли американские деньги потраченные на афганское правительство и афганскую армию и почему все развалилось еще до ухода США из Афганистана. Ответ на деле банальный – правительство Гани изначально сидело на иностранных штыках. Как штыки ушли, так сразу правительство Гани и рухнуло в зияющую пустоту. Но вполне понятны попытки найти виноватых в происходящем из числа тех, кто принимал решения сейчас, а не тех, кто все это организовал и поддерживал в течение 20 лет. И там ведь вопросы есть не только к Трампу или Байдену, но и к Бушу-младшему с Обамой.

2. Вчерашний день поставил точку в попытках США уйти красиво. Падающие с самолетов люди, кадры аля Сайгон-1975, толпы афганцев пытающихся убежать из страны и наконец кровавое месиво в Кабуле 26 августа, создают картинку исторического характера, которую будут помнить в таком виде и через 5, и через 10, и через 25 лет. Попытки постить красивые фоточки и рассказывать про успехи эвакуации не помогут, как собственно не помогли США в 1975-м году. На это раз все получилось еще более забористо. Ну и нельзя не отметить определенную иронию в том, что США прилетело таким образом именно от ИГИЛ. Ведь именно США в свое время приложили руку к созданию данной структуры. И именно при американцах ИГИЛ обосновался в Афганистане, в том числе и путем перевоза боевиков из Сирии в Афганистан. И вот такая вот карма настигла.

3. ИГИЛ разумеется похваляется своим "успехом". Попутно обвиняет Талибан в сговоре с США и называет талибов врагами афганского народа, которые забыли о том, что иностранных захватчиков надо убивать. Дешевые позеры, когда в прошлом году талибы штурмовали правительственную тюрьму, где содержались пленные боевики ИГИЛ, американцы на вертолетах вывезли часть заключенных боевиков, после чего Талибан обвинил США, правительство Афганистана и ИГИЛ в сговоре против Талибана и афганского народа. Тогда "черных" все видимо устраивало в отношениях с США. Более того, бывший президент Афганистана Хамид Карзай прямо заявлял, что так называемый "вилаят Хорасан" или "ISIS-K" является инструментом США в Афганистане. Само собой, война Талибана с ИГИЛ продолжится и после ухода американцев. Талибан теперь получит возможность сгонять партейку за контртеррористов. Тут им можно даже пожелать успехов – чем больше завалят, зарежут, повесят "черных", тем лучше.

4. Британцы при бегстве из посольства 15 августа забыли или просто бросили на его территории документы с личными данными афганцев, которые с ними сотрудничали или подавали заявления на сотрудничества. Британские журналисты прозвонили по некоторым из этих документов, просто валявшихся на территории посольства и установили, что некоторые люди из этих списков до сих пор в Афганистане. Отличный подход по эвакуации своих пособников. Стоит отметить, что США на днях передали талибам личную информацию граждан сотрудничавших с США, которые не могут попасть в аэропорт. Фактически, их передали на милость талибам. Талибан может милостиво пропустить их в аэропорт, чтобы они свалили. А может не пропустить, дождаться, когда американцы отвалят и начать общение в стиле "Ну вот, наконец то мы с тобой одни".

5. Байден пригрозил суровым ответом ИГИЛ и ударом по этой группировке. Где он собирается искать ответственных непонятно. На улицах Кабула или в горах Нангархара? Ну разве что американцы и так знали, где сидят боевики и отбомбятся по этим стрелочникам, чтобы показать "суровость ответа". На деле, даже если США где-то и убьют 10-20 или даже 50 боевиков, это уже мало на что повлияет. "Черных" и так никто особо не считает и вопросы к Байдену будут не по поводу того, сколько боевиков будет убито в ответ (ну это помимо вопросов, почему вы столь решительно не убивали их ранее), а почему в Кабуле погибли американские солдаты в количестве невиданном с 2011-го года.

В целом, оправдания Байдена и его угрозы выглядели весьма жалко – то что происходит, явно не планировалось и явилось полной неожиданностью для его администрации. А ведь на выборах 2020-го года Байдена позиционировали как "эксперта по внешней политики", которые в отличие от Трампа знает, как профессионально руководить зарубежными действиями США. А тут такое…Помимо этого все происходящее наносит более серьезный удар по теории, что вся история с уходом это один большой хитрый план, чтобы досадить Китаю, РФ и Ирану. Пока что, в том виде, в котором все происходит, мы наблюдаем самострел США, которые устроили себе нон-стоп позорище с освещением на весь мир и обвалом рейтингов текущей администрации. Не факт, что в Москве и Пекине ожидали, что американцы облажаются таким образом, дав для антиамериканской пропаганды горы материалов, образов и картинок на месяцы вперед. Хитрый план оказался уж слишком хитрым.

Ну и совсем коротко.

1. Талибан не считает, что причастность Бен Ладена к атаке 9/11 была доказана.

2. Американские военные подорвали в аэропорту Кабула часть своего оборудования.

3. Эвакуация будет продолжена как минимум до исхода 31 августа. После 1 сентября талибы будут действовать.

4. Талибан снял с себя любую ответственность за происходящее в аэропорту, указав, что за все отвечают США.

5. Среди жертв терактов в Кабуле, помимо американцев и простых афганцев, 28 боевиков Талибана, которые контролировали внешний периметр аэропорта.

Обновления по ситуации в Афганистане буду как обычно кидать в Телеграм https://t.me/boris_rozhin (кому интересно, подписывайтесь). Сегодня часть дня буду в дороге, возвращаюсь в Севастополь.

С завтрашнего дня публикации в блоге и телеге будут выходить в привычном формате и объеме.

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