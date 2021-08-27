Мнение: Настоятельная необходимость

Непрекращающийся поток возникающих ниоткуда "иностранных агентов" и прочих разновидностей врагов народа рано или поздно, но поставит вопрос о создании особой структуры, надзирающей за этими лицами и структурами. Строго говоря, в недрах гестапо уже есть отделы, занимающиеся всякими экстремистами, но все-таки специфика не та – они высматривают законспирированных и мимикрирующих под добропорядочных граждан врагов, а здесь речь идет о врагах легальных. Поэтому более логично создать все-таки что-то новенькое, тем более, что на борьбу с кем угодно и чем угодно у нас средств не жалеют. Пусть лучше еще один миллион пенсионеров не доест, но мы выловим вражину.

Россия постепенно движется к идеалу, когда половина страны сидит (или находится в близком к этому статусе), а вторая – их охраняет. "Иностранные агенты" с их предельно широким толкованием существенно подвинули страну в том направлении. Строго говоря, цитата "Медузы" в своей соцсети уже делает вас иностранным агентом, так как вы цитируете иноагента. Полученный перевод от родственника (а может, и не перевод, может, какой-нибудь невинный подарок, но имеющий ценность в денежном эквиваленте) при желании тоже можно интерпретировать в нужном русле. Раз так – то уже буквально вызревает крайняя нужда в суперструктуре, которая возьмет на себя нелегкий труд по надзору и контролю за таким контингентом. Как за уже признанным вражеской агентурой, так и потенциальными клиентами.

Бюрократическая логика очень быстро подведет такую структуру к необходимости доступа к многочисленным базам данных, к созданию широкого и частого бредня, которым она станет тралить интернет на предмет неблагонадежных записей, роликов и цитат. На все на это потребуются люди, деньги, штаты, машины, кабинеты. В необъятном количестве.

Жизнь кипит.

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