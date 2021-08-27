 

ВАКС удовлетворил заявление адвоката о возврате залога в сумме 713 тыс. грн

27.08.2021, 11:42, Новости дня
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“В отношении подозреваемого следственным судьей была применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 713 700 грн, которая была уплачена залогодателем. В дальнейшем постановлением Апелляционной палаты ВАКС было отменено указанное определение следственного судьи и принято новое решение, которым назначено новое рассмотрение ходатайства следственным судьей”, – отметили в суде.

Судья ВАКС выяснила, что с вступлением в законную силу определения Апелляционной палаты мера пресечения в виде внесения залога прекратила свое действие. В отношении подозреваемого сейчас не применяется ни одна из мер пресечения.

“Дальнейшее удержание денежной суммы, внесенной в качестве залога на основании судебного решения, которое было отменено по результатам пересмотра в апелляционном порядке, не соответствует задачам и принципам уголовного производства”, – уточнили в релизе.

Судья ВАКС удовлетворила заявления защитника и фигуранта дела, постановив вернуть  деньги, внесенные в качестве залога. Постановление вступило в законную силу.

Контекст:

Высший антикоррупционный суд приступил к работе 5 сентября 2019 года. За время существования ВАКС приговорил к лишению свободы 19 обвиняемых в коррупции, сообщили 14 августа 2021 года в Национальном антикоррупционном бюро.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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