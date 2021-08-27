Зима близко: как подготовить организм к сезону ОРВИ



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Восстановите свой режим дня

Эта рекомендация в первую очередь касается школьников, которые за три месяца привыкли поздно ложиться и поздно вставать. Впрочем, взрослые тоже нередко расслабляются во время продолжительного отпуска. По словам врача клинической фармакологии Чеховской областной больницы Андрея Кондрахина, все это приводит к нарушению циркадного ритма — биологических часов, которые контролируют работу практически каждой системы нашего организма. Когда эти часы «выходят из-за строя», наш иммунитет может ослабнуть, именно поэтому так важно соблюдать режим дня: ложиться и просыпаться примерно в одно и то же время.

«Постарайтесь восстановить свой обычный режим за несколько дней перед возвращением на работу или на учебу. Необязательно вставать сразу после звонка будильника, можно просто начать сокращать время в кровати и вообще, постепенно приучать себя к рутине», — рассказал эксперт.

И все-таки… Как поднять иммунитет?

Каждую весну или осень мы страдаем от переменчивой погоды, сырости, вирусов и спрашиваем себя «как же поднять иммунитет?». Попробуем дать ответ на этот волнующий всех вопрос.

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Включите в свой рацион побольше свежих ягод

Кроме большого количества важнейших витаминов, малина, смородина, крыжовник, черника и другие сезонные ягоды очень богаты антиоксидантами, которые выполняют в организме роль щита от вредоносного действия свободных радикалов, способных вызвать много заболеваний, в том числе сердечно-сосудистые и онкологические.

Мощными антиоксидантными свойствами обладают флавониды — природные красители, которые содержатся в ягодах. Они снижают свертываемость крови, уменьшают ломкость и проницаемость капилляров, улучшают показатели жирового обмена.

Андрей Кондрахин призывает максимально пользоваться возможностями самого «витаминного» сезона и почаще есть свежие ягоды, фрукты и овощи, чтобы укрепить свой иммунитет в преддверии осени. Если у вас нет никаких специальных медицинских показаний, не стоит принимать пищевые добавки — сейчас вы можете их получать из полноценного и доступного рациона.

Единственный витамин, который врач рекомендует принимать в этот период в виде добавок — это витамин D, дефицит которого испытывают большинство жителей северных регионов даже летом. Он синтезируется в коже под воздействием ультрафиолета, но даже в самое солнечное лето мы не всегда получаем его в нужных количествах.

«Узнать, если у вас дефицит витамина D можно только сдав анализ крови, только после этого специалист назначит вам необходимую дозировку», — напомнил Андрей Петрович.

Одевайтесь по погоде и берегите ноги от переохлаждения

Зарубежные рекомендации не указывают переохлаждение в числе причин ОРВИ и не рекомендуют избегать его с целью профилактики. Однако в российских документах такой совет есть. Беречься от холода рекомендует и Андрей Кондрахин. Он указывает, что за лето мы очень привыкаем к теплу, поэтому не всегда следим за прогнозом погоды и резкое похолодание может застать нас в босоножках. По его мнению, когда наш организм еще не адаптировался к холоду, очень легко простудиться, особенно если промокли ноги.

«Также возникает выброс адреналина, поэтому в этот момент вы можете ощутить дрожь и даже прилив бодрости, но вместе с тем возникает спазм сосудов и нарушается местное кровообращение. Защитные свойства нашего иммунитета резко ослабевают, и мы становимся более уязвимыми к инфекциям», — сообщил врач.

Как можно раньше получите прививку от гриппа

В этом году ежегодная прививочная кампания начнется уже в конце августа — начале сентября, и Минздрав планирует провести вакцинацию не менее 60% населения в целом и 75% людей из групп риска.

Кроме того, что это надежный и проверенный способ не заболеть гриппом, вакцинация также обеспечивает защиту и от других респираторных вирусов. Это давно заметили педиатры и родители, однако наблюдения подтверждены научно: привитые дети реже болеют сезонными ОРВИ, а в случае заражения легче их переносят и быстрее выздоравливают.

Известно также, что вакцина от гриппа потенциально защищает от заражения коронавирусом и снижает риск осложнений как у взрослых, так и у детей.

Тем, кто недавно получил вакцину от COVID-19, Роспотребнадзор рекомендует сделать перерыв перед следующей прививкой не менее месяца.