Названы вступающие в силу с 1 сентября законы в России

В РФ с 1 сентября вступает в силу ряд законов. Изменения коснутся определенных категорий граждан.

Для владельцев автомобилей с приходом осени упростится порядок оформления в собственность земли с гаражом. Речь идет о строениях, возведенных до 30 декабря 2004 года, а сами участки должны быть в муниципальной или государственной собственности. Выполнять оформление необходимых документов следует в органах местного самоуправления или же МФЦ. Также водители смогут с 1 сентября обжаловать на них выписанные штрафы, если нарушение фиксировала дорожная камера наблюдения. Соответствующую заявку можно подать с использованием портала «Госуслуги» или же воспользоваться официальным сайтом суда.

Для молодежи также предусмотрены новшества. Речь идет о приобретении билетов в театр, музеи или другое учреждение культуры за государственный счет в рамках программы «Пушкинская карта». Воспользоваться этим смогут молодые люди от 14 до 22 лет. Для студентов внедряется возможность получать образование по нескольким специальностям одновременно. Изменения коснулись и упрощения процедуры разработки и утверждения образовательных стандартов.

Что касается пенсионеров, то они с 10 сентября смогут инвестировать пенсионные накопления в клиринговые сертификаты участия. При этом в законе предусмотрено одно условие, являющееся обязательным. Речь идет об их получении по первой части договора репо с центральным контрагентом, кредитный рейтинг у которого должен быть не ниже определенного уровня, пишет «ПолитЭксперт».