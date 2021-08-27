Рустам Солнцев прокомментировал отношения Киркорова с Давидом Манукяном

Рустам Солнцев прокомментировал отношения Филиппа Киркорова с Давидом Манукяном. Данную тему блогер затронул во время прямого эфира на своем YouTube-канале.

Рустам Солнцев считает Манукяна «умным армянским мальчиком», который начал «уже мутить от него». Анализируя снимки и видео Киркорова, блогер заявил, что артист выглядит старым, навязчивым и «каким-то «бе».

Ранее появлялись слухи о тайной свадьбе в США экс-супруга Пугачевой с бывшим возлюбленным Бузовой. Солнцев считает, что это фейк, так как у Манукяна нет американской визы. Стоит отметить, что говорить о «романе» звезд начали в Сети после появления Киркорова и Давы на церемонии награждения премией «МУЗ-ТВ», на которую они приехали вместе на свадебном кабриолете, сопровождаемые группой мускулистых мужчин.

Источник: vm.ru