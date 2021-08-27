Волочкова обратилась в полицию из-за снимка, на котором она справляет нужду

Анастасия Волочкова обратилась в полицию из-за слитого в интернет снимка, на котором она справляет нужду на собственном участке. Балерина считает, что инцидент спровоцирован известной певицей и будет требовать до 2 лет тюрьмы и 20 миллионов рублей.

Фото у елочки

Анастасия Волочкова часто становится героиней светских хроник, однако в этот раз в Сети появился ее пикантный снимок. На нем балерина, обнажившись, справляет нужду. При этом все происходит на ее личном земельном участке, из-за чего, как сообщают СМИ, соседи танцовщицы пришли в ужас. Сама Волочкова уже отреагировала на слитую в интернет фотографию, она подала заявление в полицию и твердо намерена наказать ее автора. Со слов бывшей примы, она имеет право обнажаться и делать все, что хочет на собственной земле. Вместе с адвокатом Андреем Алешкиным она составила исковые требования и в суд, согласно которым рассчитывает на компенсацию в 20 миллионов рублей. Также Волочкова рассчитывает на возбуждение уголовного дела против организаторов съемки и журналистов, растиражировавших фото.

Гнев соседей

Между тем в чате презентабельного поселка, в котором находится коттедж звезды, местные жители уже пишут о своем возмущении. Они также надеются на привлечение к ответственности эпатажной соседки. Причем, по их утверждению, это не первый случай. Однако сама Анастасия Волочкова заверяет, что она никому не мешает и не лезет ни в чью жизнь, ее же соседи намеренно следят за ней, чтобы облить грязью.

При этом балерина не отрицает, что присела под елочкой именно с целью справить нужду. Однако этим она не нарушала чьи-либо права или спокойствие, так как проделала все на собственной земле. Что же до других жителей поселка, то они показали свое бескультурье, подглядывая за ней, уверена селебрити.

Виновна ли популярная певица?

Сам же конфликт, убеждена балерина, может иметь и вполне материальную подоплеку. Проживающая там же солистка группы «Стрелки» пытается создать собственное предприятие, как конкурентов управляющей компании по благоустройству. И многие местные жители поддержали певицу, однако Волочкова отказалась от ее услуг. Это и вызвало гнев ряда жильцов, которые таким образом пытаются повлиять на танцовщицу.



Изображение взято с: [email protected]_art

До двух лет тюрьмы

Стоит добавить, что в случае возбуждения органами правопорядка уголовного дела виновники могут отправиться за решетку на два года. Кроме цели найти и наказать автора снимка, балерина хочет узнать, каким образом фото попало в СМИ, и с какой целью. Волочкова не исключает, что подобный черный пиар мог быть организован против нее именно солисткой поп-группы.

Источник: www.kp.ru