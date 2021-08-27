Немецкий журналист – Меркель достойна «премии Пиноккио» за умелую ложь и искусство политического камуфляжа

Выступая с правительственным заявлением по Афганистану, Ангела Меркель дипломатично умолчала о провале США и вызволила главу МИД Германии «с линии огня», ни разу его не помянув. Как пишет известный немецкий журналист Габор Штайнгарт в журнале Focus, если бы существовала государственная награда имени Пиноккио за искусную ложь, Меркель получила бы золото.



Reuters

Правительственное заявление по поводу фиаско в Афганистане, которое Ангела Меркель сделала вчера, многогранно — однако большая часть сказанного приукрашивало суть или совсем обходило её стороной, пишет в немецком журнале Focus известный в Германии журналист Габор Штайнгарт. Министра иностранных дел Мааса она «вывела с линии огня», напрямую его не упомянув, и о провале США тоже дипломатично умолчала.

По его словам, выступление Меркель было образцом «политического камуфляжа» высокого уровня. Канцлер Германии говорила, не сказав слишком много. Она смягчала ситуацию, не прибегая ко лжи. Это была исповедь без вступления в зону персональной ответственности и вины, пишет немецкий журналист.

Если бы в арсенале президента страны были не только кресты за заслуги, но и награды имени Пиноккио за умелую ложь, Меркель точно взяла бы золото, уверяет Штайнгарт. Для лучшего понимания он предлагает свой «перевод» некоторых пассажей из выступления канцлера с «партийной тарабарщины» на понятный язык.

Например, Меркель заявила: «Мы все, очевидно, недооценили скорость развития событий. Это касается и Германии». В действительности этим она хотела сказать: «Американцы облажались, а мы за ними в этом последовали».

«Своего министра иностранных дел от СДПГ Хайко Мааса, который только в июне в бундестаге под протокол расписался в своей полной неосведомлённости («…что «Талибан»* за несколько недель возьмёт власть в Афганистане в свои руки — я на это предположение не опираюсь»), она вызволила, не упоминая его», — продолжает автор статьи.

Причин на это две, поясняет Штайнгарт: во-первых, Меркель не хотела «на последних метрах» рисковать началом коалиционной войны в правительстве; во-вторых, кто знает, для чего ХДС после выборов может пригодиться партия социальных демократов.

Во время своего выступления канцлер также сказала: «Мы достигли цели, которая стояла перед нами в 2001 году, в начале миссии. Из Афганистана с тех пор больше не исходило никаких международных терактов». Как поясняет немецкий журналист, здесь следует обратить внимание на попытку обмануть избирателей. Говоря «мы», Меркель подразумевает сотрудничество с американцами, которые устранили террориста Усаму бен Ладена прицельным выстрелом в голову ранним утром 2 мая 2011 года. Тем самым операции в Афганистане, наконец, должен был быть положен конец.

Однако после этого в центр внимания выдвинулась новая военная цель: «формирование нации». Попытка Запада превратить «эмират наркоторговли» в либеральную демократию стоила около €2 трлн. Затраты на восстановление страны, включая транспортные расходы, составили всего €1,5 млрд, отмечает автор статьи.

«Наша цель должна быть в том, чтобы как можно больше тех изменений, которых мы достигли в Афганистане за последние 20 лет, было сохранено», — сказала Меркель.

«Горькая правда», однако, звучит так: в Афганистане от западных ценностей не сохранится ничего, уверен Штайнгарт. В договорённостях, которые президент США Дональд Трамп заключил с «Талибаном» в Дохе в феврале 2020 года и которые признал за основу его преемник Байден, никаким образом не обговаривали условия отвода войск Америки.

Внезапно стало не до прав женщин, свободы печати и правовой государственности — интерес сохранился только к беспрепятственному проходу военнослужащих Запада. «Америка фактически вручила «Талибану» ключи от входной двери», — подчёркивает Штайнгарт. Ещё до конца месяца последние самолёты американцев покинут аэропорт Кабула. Заниматься «формированием нации» после этого будут другие.

Внешнеполитическая ситуация остаётся сложной и требует компетентного анализа. Вопросы поистине исторического значения уже приобрели очертания. Кто несёт ответственность за это политическое поражение в Афганистане? Что означают нынешние события для влияния Запада в мире? Не дискредитирован ли в итоге инструмент военного вмешательства? И как может выглядеть реакция Германии, которая не выльется в злорадство и пораженчество?

Свою статью для журнала Focus Габор Штайнгарт завершает, цитируя слова председателя внешнеполитического комитета Норберта Рёттгена, потому что он заявил то, чего не пожелала говорить Меркель: «Все понадеялись на лучшее и не подготовились к худшему сценарию. Это было упущением. Это моральный и политический крах Запада».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.