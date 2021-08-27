CNN – у главного аэропорта Кабула прогремел взрыв

У международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле прогремел взрыв, пишет CNN со ссылкой на Пентагон. Телеканал отмечает, что в результате этого взрыва есть жертвы, однако пока нет информации о том, пострадали ли американские дипломаты или военные.

На данный момент у нас мало информации, но нам известно, что произошёл взрыв около международного аэропорта имени Хамида Карзая. Это главный аэропорт Кабула. Вы сейчас в прямом эфире видите кадры с места событий.

Пентагон подтвердил информацию об этом взрыве. Об этом CNN сообщил некоторое время назад. Всё ещё нет никакой информации о пострадавших. Наш корреспондент Кайли Этвуд находится сейчас в Госдепе.

Кайли, как вам известно, Госдеп прошлой ночью опубликовал предупреждение, адресованное американцам, чтобы те не пользовались входами в аэропорт из-за появившейся надёжной информации об угрозах для этого самого аэропорта и для находящихся около него людей. Что нового вам удалось узнать в Госдепе после публикации этой информации?

КАЙЛИ ЭТВУД, корреспондент CNN: Да, Джим, они хотели, чтобы американцы не только не пользовались этими воротами, но и покинули их немедленно, если они там находились. Так что это, по сути, означает, что всем американцам, находящимся в этой стране, было сказано: «Идите куда-нибудь ещё. Мы разберёмся, как доставить вас в аэропорт, но нам действительно не хочется, чтобы вы находились в толпе среди людей, стоящих около определённых ворот».



Примечательно, что один высокопоставленный американский дипломат заявил этим утром на канале ABC: толпы людей, находящихся у аэропорта, представляют опасность. Именно поэтому США не хотели, что американцы там находились.

Он также, среди прочего, сообщил о потоке угроз, на который обратили внимание США и администрация Байдена. При этом он заявил о том, что угроза неминуема. И если опираться на увиденное нами и на сообщения о взрыве у аэропорта, можно сказать, что угроза определённо была неминуемой. США и Госдеп совершенно обоснованно опубликовали эту информацию, в которой предупреждали американцев держаться подальше (от аэропорта. — ИноТВ).



И как мы уже сказали, на настоящий момент нет никаких сведений о пострадавших среди американцев, в том числе среди военных и дипломатов, находящихся на месте событий. Разумеется, мы следим за этой информацией.



Однако уже есть сообщения о пострадавших среди афганцев, и это обескураживающая реальность.

Предположительно, речь идёт об афганцах, которые пытались выбраться из страны. У них вызывала тревогу перспектива дальнейшего пребывания в Афганистане, поскольку они беспокоились за свою собственную безопасность, так как «Талибан»* взял власть в свои руки, а ИГ** с его согласия выступал с угрозами, последствия которых мы сейчас наблюдаем.



Но мы действительно теперь ждём новых данных. И, Джим, по-моему, невероятно важный вопрос здесь состоит в следующем: как это отразится на предпринимаемых США усилиях по эвакуации. Нам известно, что в стране кое-где продолжаются бои. Нам известно, что уже начался переход от эвакуации до полного выхода из страны. Но непонятно, как этот взрыв отразится на всех этих планах.

Спасибо, Кайли.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 26 августа 2021 года.