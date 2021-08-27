Невзоров предрек Лукашенко судьбу казненных Чаушеску и Хусейна: Поймет, что эти ребята легко отделались

В августе прошлого года в Белоруссии прошли акции протеста. На улицы выходили несогласные с результатами президентских выборов граждане. Протестные настроения в стране наблюдаются по сей день, однако масштабные митинги уже не проводятся. По мнению экспертов, некоторые белорусы запуганы, а другие – отчаялись.

Многие не воспринимают это как победу режима. Например, публицист Александр Невзоров считает, что репрессивные инициативы Лукашенко “давно перешли границы необходимого”. По словам журналиста, президент Белоруссии помешался на задержаниях, приговорах и запугиваниях.

Однако все это хорошо, потому что белорусы, которые снова восстанут, поймут, что отступать некуда, считает Невзоров. Мол, они будут знать, что недостаточно просто пройтись по улицам, покричать “про таракана” и разойтись до следующих выходных. Публицист уверен: наступит момент, когда Лукашенко позавидует Николае Чаушеску и Саддаму Хусейну.

“[Лукашенко] поймет, что эти ребята еще очень легко отделались”, – написал Невзоров в своем телеграм-канале.

Напомним, лидер социалистической Румынии Николае Чаушеску был казнен в 1989 году, а экс-президент Ирака Саддам Хусейн – в 2006-м. Обоих отличала диктатура.

Ранее профессор Университета Джона Хопкинса Джон Харпер заявил, что рано или поздно российский лидер Владимир Путин поддержит замену попавшего под санкции президента Белоруссии Александра Лукашенко. По словам эксперта, на это очень надеется Запад.