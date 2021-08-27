В России хотят отменить МРОТ

В России следует отменить минимального размера оплаты труда. Так считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев.

По мнению Арефьева, заработная плата всегда должна быть не ниже прожиточного минимума. Парламентарий отметил, что в настоящее время к МРОТ привязаны многие налоги и штрафы, поэтому такая норма приносит больше вреда, чем пользы, сообщает телеканал “360”.