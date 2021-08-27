 

Нобелевский лауреат Бэриш счел выдающимся российский проект Супер С-Тау фабрики

27.08.2021, 11:28, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаАмериканский физик-экспериментатор, лауреат Нобелевской премии (2017) Барри Бэриш назвал выдающимся и очень перспективным проект электрон-позитронного коллайдера Супер С-Тау фабрика Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН.

Бэриш записал видеообращение к участникам круглого стола международного технологического форума «Технопром-2021», на котором обсуждалась стратегия развития установок класса мегасайнс в России. Ученый сказал, что очень воодушевлен проектом Супер С-Тау фабрики и выразил ему свою поддержку.

«Проект Чарм-тау фабрики Будкеровского института является выдающимся по нескольким причинам. Во-первых, он предполагает увеличение светимости, то есть количества столкновений частиц, в сто раз по сравнению с довольно амбициозным коллайдером, работающим в Пекине последние несколько лет. Это позволит проводить очень точные измерения в очень интересной области энергии, в которой рождается самый тяжелый лептон в природе, тау-лептон… Во-вторых, установка позволит очень точно изучить взаимодействия тяжелого кварка, очарованных частиц. Сейчас они изучаются на коллайдере в Пекине, но огромное опережение (новосибирской установки) по производительности и точности позволит измерить очень тонкие эффекты, что, возможно, станет ключом для выхода за рамки Стандартной модели физики элементарных частиц», – передает РИА «Новости» слова Бэриша.

Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН весной этого года сообщал, что проект Супер С-Тау фабрики, который даст шанс получить принципиально новые знания об устройстве мира, находится в финальной стадии разработки.

В 2018 году президент Владимир Путин на форуме «Технопром» осмотрел макеты ускорительного комплекса со встречными электрон-позитронными пучками «Супер С-Тау фабрика» и синхротрона «СКИФ» (Сибирский кольцевой источник фотонов).

Напомним, директор института Павел Логачев сообщил, что Новосибирский Институт ядерной физики (ИЯФ) СО РАН планирует в 2027-2028 годах запустить ускорительный комплекс «Супер С-Тау фабрика», продемонстрированный президенту Владимиру Путину на форуме «Технопром».



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