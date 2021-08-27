 

На Российской креативной неделе обсудили продюсирование хитов

27.08.2021, 11:28, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаНа площадке «Кино и телевидение» в рамках Российской креативной недели в Парке Горького состоялся Public Talk c медиаменеджером Николаем Картозией, который рассказал о продюсировании хитов.

Картозия, в частности, рассказал о наступлении эпохи, когда практически в любом конечном изделии добавленная стоимость создается за счет креативной составляющей. Производство контента на телевидении, по его словам, не является исключением. Многие успешные проекты давно используют те же технологии, которые используются для создания хитов, добавил он.

«У образовательных и около образовательных проектов должен быть развлекательный «движок», вызывающий интерес у аудитории. Например, передача «Орел и решка» поставила крест на работе учителя географии. Контент передается в игровой интересной манере, что удерживает аудиторию. Этот механизм может успешно использоваться, в том числе и в образовании. Самое главное, чему должен выучиться абсолютно любой человек (независимо от того, чем конкретно он занимается: играет на гитаре, вяжет макраме и т.д.) – это умение рассказывать интересную историю», – сообщил Картозия, слова которого приводятся в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Кроме того, на площадке «Новые медиа» в Парке Горького состоялась дискуссия, посвященная особенностям создания передового контента. Лидеры мнений и шоу-бизнеса поспорили о том, как должна вестись борьба за аудиторию. Ряд из них выступили с мнением, что стремительные темпы развития цифровых платформ и битва за подписчиков диктуют свои правила, указав на то, что помимо лицензионного контента онлайн-кинотеатры активно развивают линейки собственного производства.

Однако музыкант и генеральный продюсер RTVi Сергей Шнуров придерживается альтернативного мнения. «Сейчас перепроизводство контента. Что такое контент? Контент – это наполнение, что мы наполняем? Мы наполняем свою бесполезную и никому не нужную жизнь какими-то чужими впечатлениями. Раньше в самолете можно было почитать книжку и побыть с самим собой. Теперь мы смотрим эти фильмы, и что дает постоянное потребление контента? Мы бесконечно тратим свою жизнь. Боритесь за собственные впечатления! За собственную жизнь, не навязанную вам какими-то продюсерами и режиссерами. Впечатления – это прежде всего ваши впечатления!» – сообщил Шнуров.

Российская креативная неделя проходит с 26 по 29 августа. На площадках фест-форума представляют свои проекты 14 креативных индустрий, среди которых новые медиа, урбанистика, архитектура, разработка игр и компьютерная графика, музыка, кино, телевидение, издательское дело и журналистика, образование и другие. В рамках деловой программы проходят сессии, которые станут основой для системных решений в области креативной экономики.



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