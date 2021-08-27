Мнение: Сверх смертность пенсионеров обеспечит индексацию пенсий. И кое-что ещё.

С 1 июля 2020 снижение числа получателей пенсий побило рекорд 1998 года – почти миллион: по 250 тыс. в квартал, или 5.5 тыс. пенсионеров ежедневно. Число получателей пенсий уже упало до “дореформенного” минимума 2015 года.

Конечно, на цифрах сказалась и пенсионная реформа (она понижает число выходящих на пенсию). Не все жизни унёс непосредственно COVID-19. Сыграла в ящик свою роль оптимизированная и ограниченная на фоне пандемии медпомощь, и психологический фактор (карантинное одиночество, эсхатологические коммерческие теории вакцинофобов, пугалки пропаганды), – и просто бедность, помноженная на инфляцию.

Так или иначе, циничные расчеты наших с вами друзей в ПФР показывают, что к концу 2021, по итогам осенней дельта-волны (по прикидкам экспертов, она должна затмить летнюю), денег у Пенсионного Фонда вполне хватит на реиндексацию. Поскольку реабилитация переболевших не налажена, а последствия болезни ощутимо сокращают их возраст дожития, “хвост смертности” будет тянуться ещё года 2 – так что реиндексацию пенсий можно проводить хоть перед каждыми выборами цикла.

#СверимЧасы: в конце мая я указывал (https://t.me/LastOfRus/548), что…(никто никогда вслух не скажет, но все в голове прикинули, а в нужных ведомствах подсчитали и на компьютере) в мир иной теперь отправляются в основном получатели социальных госуслуг, а не производители налогов, так что с т.з. Баланса – динамика технократов устраивает.

Таким образом, демографическая динамика позволяет если не вернуть пенсионный возраст на прежние рубежи, то хотя бы повысить выплаты (без глубокого разъяснения причин, а в виде “подарка дожившему избирателю”).

Более того: наравне с “путинской десяткой”, которая будет оплачена из резервов Правительства и названа “социальной”, могут быть введены дополнительные “вертолётные” семьям. Под эту сурдинку хотят реализовать давний план – объединить Пенсионный фонд с Фондом социального страхования (идея давно витает в эмпиреях и кулуарах, 20 июля Путин её “обсуждал” с профсоюзником Шмаковым). Можно и перекинуть часть баланса на социальные платежи регионам – губераторам к выборам тоже понадобится “покупная” легитимность…

Последний Инсайдер @LastOfRus слышал, что “победившее большинство Единой России” доформулирует и утвердит необходимый законодательный обвес в первую же сессию новой Думы.

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