 

Мнение: Еще о “жертвах сталинских репрессий”

27.08.2021, 11:22, Разное
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И еще немного про "жертв сталинских репрессий".

Александр Дюков возмущен, что в базе данных «Жертвы политического террора в СССР» (создана обществом "Мемориал") есть имя соучастника убийств евреев из латвийского города Лудза.
Там я ему напомню, что до недавнего времени в базе данных другого правозащитного центра – Сахаров-центра, были не только Бандера и гауптман Шухевич, но и участники массового убийства евреев и украинцев в Ровенской области, о символизме похорон в день провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года, я писала ранее.
А вот деяния, за которые были казнены эти "славные борцы за честь и свободу Украины"

Из протокола допроса обвиняемого Грицюк А.В. ("Олько"):
– Я лично своими руками убил 25 человек…Виноваты они в чем-нибудь или не виноваты, это меня совершенно не интересовало и я никогда об этом не задумывался. Я знал только одно: истребляя порученных мне людей, я приношу пользу УПА, поэтому убийства я совершал хладнокровно, без всяких угрызений совести.

t.me/Varjag2007/28083 – цинк

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Моногие знают историю советской разведчицы Алиме Абденановой, замученой фашистами в Крыму в 1944-м году.
Сдала группу разведчиков, радистка Лариса Гуляченко.
Алиме в 2014 году поставили памятник. А как-же предательница? Какова её судьба?
Лариса Гуляченко ушла из Крыма вместе с немцами. 11 мая 1945 года задержана и осуждена на 10 лет лишения свободы. Далее её следы теряются.
А теперь ягодка на торте: гуглим "Лариса Гуляченко"
Первая-же ссылка – "Музей гулага" Высоцкая (урожд. Гуляченко) Лариса Николаевна
"Жертва сталенских репрессий"!!!!!!!!
Цитата с сайта:
"……Заброшена радисткой в тыл немецкой армии. Находилась в Крыму, рассекречена, попала в гестапо. Бежала при отступлении немецкой армии из Крыма. В рядах Красной Армии дошла до Венгрии, где была арестована в сентябре 1945 в г. Балатонфюред (Balatonfüred). Приговорена Военным трибуналом 7-й Гвардейской армии к 10 годам ИТЛ и 5 годам поражения в правах по ст. 58 п.1-б УК РСФСР."

https://vott.ru/entry/594611 – цинк

Фактически, таким образом под видом борьбы за "восстановление исторической правды" происходит ползучая реабилитация нацистских пособников, предателей и прочей сволочи, которую выдают за "несчастных жертв сталинизма".

Источник: Colonel Cassad



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