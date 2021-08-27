Мнение: Парадоксы

Парадокс вчерашней серии терактов в Афганистане заключается в том, что при определенных действиях американской администрации теракты могут сыграть ей наруку. Вчера уже начались сравнения с событиями 12 года в Бенгази, когда был убит американский посол. США тогда выглядели не очень, зато это позволило им окончательно выйти из Ливии, победив не столько местных туземцев, сколько кровожадных ястребов в самом американском руководстве, требовавших продолжения вмешательства в Ливию вплоть до прямой интервенции. Так как ключевой фигурой тогдаших ястребов была Хиллари Клинтон, она же госсекретарь, то Обама с чистым сердцем на следующий срок взял другого, более вменяемого Джона Керри, победив в аппаратной борьбе клан Клинтонов и задвинув его достаточно глубоко за печку.

Сейчас у Байдена примерно та же проблема. Республиканцы в первую очередь, но и часть демократов выступают за продолжение военного присутствия в Афанистане, пусть и в измененном формате. Проблема в том, что прямое участие США в этой войне уже достаточно давно утратило всякий смысл. Все задачи, которые были поставлены перед этой войной, выполнены, это присутствие давно не имеет под собой никакой рациональной основы. Мало того – именно сейчас вывод всех иностранных сил и приход к власти талибов создает новую ситуацию, принципиально новую, в которой можно и нужно играть на возникающих региональных противоречиях. Это американцы умеют и даже любят делать. Главное условие подобных игр – внешнее управление событиями. Когда ты внутри них, ты уязвим. Когда ты "снаружи" – уязвимы те, кто остался.

Пока, исходя из принципа "кви продест" наиболее выгодно произошедшее как раз тем силам в США, которые хотели бы закончить эту историю и начать новую – там же. Классический американский принцип биржевой игры – фиксировать прибыль и убытки. Это в каком-то смысле искусство, так как во многом подобные решения принимаются на интуитивном уровне. И профессионал способен на интуиции минимизировать издержки и извлекать наиболее высокий возможный доход.

Во всяком случае, ребята из афганского ИГИЛ (очень может быть, что непосредственными исполнителями были они – почему бы и нет) просто отработали свою часть общей задачи. Но ставили ее явно не они. Не по Сеньке такая шапка.

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