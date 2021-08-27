Безошибочный прием для создания индивидуального образа: самые модные виды подводки для глаз, которые легко сделать самостоятельно

Макияж помогает подчеркнуть красоту женщины, делает образ более эффектным, ярким и привлекательным. Зная некоторые уловки, можно подчеркнуть самые лучшие черты лица. В итоге получится отличный результат.

Для придания своему образу индивидуальности, стоит использовать подводку для глаз. Это та косметика, которую можно использовать ежедневно. Есть множество вариантов нанесения подводки. С помощью простой линии мы можем достичь того или иного эффекта, в зависимости от того, что хотим получить. Вот несколько идей для повседневного и праздничного макияжа.

Классический

Это один из самых простых и эффектных вариантов нанесения подводки на веко.

Для этого нужно при помощи карандаша нанести тонкую черту на линии роста ресниц. В итоге получается красивый и сдержанный вариант макияжа.

Драматический

При выполнении такого макияжа получается довольно объемная линия, которая охватывает глаз сверху и снизу.

Карандаш или гель нужно наносить от слезного канала и до конца глаза. Такая подводка помогает добавить особую глубину образу.

Тонкая линия

Это очень простой, милый и нежный вариант макияжа, который поможет придать образу утонченности и женственности.

Для этого нужно при помощи тонких штрихов нанести линию, а затем кисточкой ее растушевать.

Пин-ап

Это отличный вариант макияжа для девушек, предпочитающих винтажный стиль. Стрелки требуют максимальной точности.

Линия должна быть толстой и слегка подниматься к брови. Это отличный вариант для повседневного использования.

Люкс

Для выполнения такого макияжа нужно обвести глаз подводкой полностью. Нужно стараться делать так, чтобы нижняя линия была толще, чем верхняя.

Этот вариант подводки глаз сделать достаточно просто, особенно нижнюю линию, так как она требует меньшей точности нанесения.

Простой

Такой макияж характеризуется тем, что нужно просто провести на веке тонкую линию.

Нужно стараться, чтобы подводка была максимально близко к линии роста ресниц.

Толстая подводка

Такой макияж отличается тем, что на внешнем уголке подводка более толще, чем на остальной части глаза.

Это отличный вариант для вечерних мероприятий. Для получения более элегантного результата, нужно использовать толстую кисть для растушевки.

Египетский

В таком макияже внутренняя и внешняя линии заканчиваются слегка закругленными стрелочками. На внутреннем уголке глаза закругление направлено вниз, а на внешнем вверх. В итоге глаза кажутся визуально немного больше.

Эффектный

Очень красиво и стильно смотрится вариант подводки, когда линия выполнена в виде буквы S (как на фото). Особенно роскошно это выглядит при условии использования цветной подводки.