 

Байден объявил о вводе войск в Афганистан в ответ на теракт в аэропорту Кабула

27.08.2021, 11:11, Разное
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Президент США Джо Байден объявил о начале операции “Шторм свободы”, в ходе которой в Афганистан будет введен американский контингент в размере 40 тысяч военнослужащих и около 9 тысяч единиц техники. Вашингтон намерен дать решительный ответ на вчерашний теракт в аэропорту Кабула, в результате которого погибли американские граждане.

По словам Байдена, операция продлится от двух до четырёх лет, в ходе военной интервенции будет “целиком разгромлены силы террористов, будут уничтожены любое попавшие в их руки вооружения и материальные ресурсы”.

“Операция “Шторм Свободы” стартует немедленно. Я сегодня встречался с нашими героями, которые уже отправились в Афганистан, чтобы защитить там наши национальные интересы, и я дал им необходимые напутствия и пожелания от всего американского народа, который они будут представлять там. Мы призываем наших партнёров по НАТО включаться в процесс защиты общих ценностей и свободы для афганского народа”, – сказал президент.

По данным The Washington Post, в Кабул уже вылетели 14 военно-транспортных самолётов с личным составом и техникой. В ближайшие две недели планируется сделать в общей сложности почти 90 рейсов. Поддержку с воздуха обеспечат ВВС США, также планируется нанести предварительные удары крылатыми ракетами по местам вероятного скопления сил террористов. В общей сложности в Афганистан будут переброшены почти 25 тысяч морских пехотинцев и до 15 тысяч представителей других родов войск и гражданских специалистов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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