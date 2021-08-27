 

Диана Крюгер и Норман Ридус помолвлены

27.08.2021, 10:56, Разное
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Издание People со ссылкой на свои источники в окружении пары сообщает, что 42-летняя актриса Диана Крюгер и ее 52-летний возлюбленный Норман Ридус помолвлены. Партнеры собираются связать себя узами брака спустя пять лет после начала отношений. К тому же уже два с половиной года они воспитывают общую дочь. 

Ранее Диана уже была замужем – вместе с Гийомом Кане она прожила пять лет. Также она 10 лет была в отношениях с Джошуа Джексоном. Для Нормана же, который старше своей невесты на 10 лет, этот брак станет первым.

Норман Ридус и Диана Крюгер

Напомним, Диана Крюгер впервые стала мамой 2 ноября 2018 года. Имя девочки родители до сих пор держат в секрете. Еще в начале января прошлого года Диана и Норман Ридус обращались к папарацци с просьбой уважать их личную жизнь и не делать фотографии дочери. Однако репортеры к словам пары не прислушались и продолжили охотиться за заветными кадрами. Диана сперва настаивала на своем, прикрывая коляску пеленкой или пряча личико малышки в слинге, но вскоре ей это надоело, и в апреле она впервые показала миру дочь. 

Спустя некоторое время после родов Диана дала редкое интервью на тему личной жизни и рассказала, почему созрела на материнство лишь в таком возрасте.

Раньше я была очень эгоистичная и совсем не задумывалась о детях. Впервые желание стать матерью посетило меня только после 35. Тогда я подумала: “А почему бы и нет”. И просто стала ждать подходящего человека, – рассказала Крюгер интернет-журналу PorterEdit.

Норман Ридус, по признанию актрисы, оказался тем самым мужчиной, с которым она хотела бы познать радость материнства. Кстати пришелся и родительский опыт Нормана – от предыдущих отношений с Хеленой Кристенсен у него есть сын Мингус Люсьен Ридус, которому сейчас уже 20 лет.



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