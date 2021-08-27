“Помолитесь за него. Нам нужно чудо”. Годовалого племянника Стоун госпитализировали ночью из-за отказа органа
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На снимке ребенок запечатлен в бессознательном состоянии, а к его телу подключено медоборудование. В комментарии к фото артистка сообщила, что у ребенка ночью отказал один из органов.
“Пожалуйста, помолитесь за него. Нам нужно чудо”, – написала она.
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Контекст:
Ривер Стоун – сын Патрика Стоуна, брата актрисы. Ребенок родился в сентябре 2020 года. Шэрон Стоун часто делилась с поклонниками его снимками.
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