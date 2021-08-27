 

“Помолитесь за него. Нам нужно чудо”. Годовалого племянника Стоун госпитализировали ночью из-за отказа органа

27.08.2021, 10:48, Новости дня
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На снимке ребенок запечатлен в бессознательном состоянии, а к его телу подключено медоборудование. В комментарии к фото артистка сообщила, что у ребенка ночью отказал один из органов.

“Пожалуйста, помолитесь за него. Нам нужно чудо”, – написала она.

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Публикация от Sharon Stone (@sharonstone)

Контекст:

Ривер Стоун – сын Патрика Стоуна, брата актрисы. Ребенок родился в сентябре 2020 года. Шэрон Стоун часто делилась с поклонниками его снимками.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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