 

Диетолог Махиджа рассказала, что нельзя делать на голодный желудок

27.08.2021, 10:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Врач-диетолог Пуджа Махиджа в ходе интервью рассказала, от каких занятий нужно отказаться на голодный желудок. По ее словам, некоторые устоявшиеся привычки пагубно сказываются на здоровье организма.
Специалист призвала отказаться от чашки кофе или чая сразу же после утреннего пробуждения. В данных напитках содержится кофеин, который утром оказывает на организм отрицательное воздействие. Также категорически нельзя пить спиртное. Алкоголь без пищи практически сразу же всасывается в кровь, поэтому наступает состояние опьянения.

После пробуждения не следует класть в рот жвачку. Она стимулирует выделение в большом количестве желудочного сока, а это негативно сказывается на состоянии слизистой.

Не рекомендуется отправляться за покупками, не поев. Практика показывает, что голодные люди кладут в тележку намного больше еды, чем сытые. В таком состоянии они склонны выбирать неправильную пищу.

На пустой желудок не стоит вступать в громкие споры. У человека, который ничего не съел, наблюдается сниженный уровень сахара в крови, он подвержен не разуму, а эмоциям.

Источник: lenta.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.11 / Готовится к выходу Oppo Find X3, первый смартфон с настоящим 10-битным дисплеем

30.10 / Елена Преснякова призналась, почему в молодости решилась на аборт

08.04 / Медики назвали продукты, разрушающие слизистую оболочку кишечника

17.05 / Суд в США признал фейком два произведения Говарда Лавкрафта

23.03 / В России в драке погиб боец ММА

10.03 / Мнение: Про Крым

26.04 / Перечислены пять изменений в голосе при заражении SARS-CoV-2

16.12 / «Шесть дней во тьме!» – астрономы прогнозируют сильнейшую за 300 лет магнитную бурю

18.06 / Бизнес Москвы позитивно оценил обязательную вакцинацию 60% работников

16.08 / Мнение: О польской боли. Нет, о бо-о-о-оли

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика