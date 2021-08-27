Диетолог Махиджа рассказала, что нельзя делать на голодный желудок

Врач-диетолог Пуджа Махиджа в ходе интервью рассказала, от каких занятий нужно отказаться на голодный желудок. По ее словам, некоторые устоявшиеся привычки пагубно сказываются на здоровье организма.

Специалист призвала отказаться от чашки кофе или чая сразу же после утреннего пробуждения. В данных напитках содержится кофеин, который утром оказывает на организм отрицательное воздействие. Также категорически нельзя пить спиртное. Алкоголь без пищи практически сразу же всасывается в кровь, поэтому наступает состояние опьянения.

После пробуждения не следует класть в рот жвачку. Она стимулирует выделение в большом количестве желудочного сока, а это негативно сказывается на состоянии слизистой.

Не рекомендуется отправляться за покупками, не поев. Практика показывает, что голодные люди кладут в тележку намного больше еды, чем сытые. В таком состоянии они склонны выбирать неправильную пищу.

На пустой желудок не стоит вступать в громкие споры. У человека, который ничего не съел, наблюдается сниженный уровень сахара в крови, он подвержен не разуму, а эмоциям.

Источник: lenta.ru