 

Диетолог перечислила важные продукты осеннего рациона

27.08.2021, 10:44, Разное
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Диетолог, а также член Нацассоциации диетологов и нутрициологов РФ Наталья Круглова перечислила важные продукты осеннего рациона. По ее словам, соблюдая нижеуказанные рекомендации, человек сможет насытить организм витаминами перед зимой и защититься от различных недугов.
Наталья Круглова рассказала, что в рационе человека ежедневно должны присутствовать по 400-500 г фруктов и овощей. Важными в осенний период будут перец и помидоры, которые насытят организм витамином С. Не стоит отказываться от яблок, персиков, абрикос и слив, так как эти сезонные фрукты содержат максимальное количество витаминов и минералов.

В осеннее время можно смело употреблять крупы, макароны, зерновой хлеб, мясо, молочные продукты и рыбу, содержащие сложные углеводы. Необходимо поддерживать здоровье, насыщая организм витамином D, так как из-за уменьшения светового дня может появиться его дефицит. Для последнего случая предусматривается восполнение витамина D в виде добавки к еде. Лечебная доза назначается исключительно врачом после проверки уровня данного витамина в ходе лабораторной диагностики.

Источник: www.m24.ru



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