Ученые предупредили об опасности пародонтита при коронавирусе

Ученые из Саудовской Аравии предупредили об опасности пародонтита при коронавирусе. Вовремя предпринятые меры для устранения воспаления помогут избежать не только осложнения протекания COVID-19, но и смертельного исхода.

Разразившаяся пандемия коронавируса привела к заражению миллионов людей, кроме поражения дыхательной системы, заболевание затрагивает и другие сферы, оставляя многочисленные побочные последствия. Протекание COVID-19 осложняет наличие самых разных заболеваний, причем не только тяжелых хронических расстройств внутренних органов. Ученые из Саудовской Аравии обнаружили, что наличие пародонтита также влияет на тяжесть перенесения летальной инфекции.

Воспаление пародонта десен пагубно влияет не только на состояние полости рта, но и на пищеварительную и другие системы организма. Однако при инфицировании коронавирусом его опасность существенно возрастает. Не предпринятые вовремя меры для лечения тяжелых последствий COVID-19 могут принести к смерти пациента, причем такая опасность возрастает в три раза.

Причинами такого воздействия на организм воспалительного заболевания десен при коронавирусе называется так называемый «цитокиновый шторм». При нем в организме заразившегося вырабатывается чрезмерное количество клеток, проникавших в легкие. Это значительно ухудшает самочувствие пациентов с COVID-19 при больном пародонте. Для того, чтобы избежать сверхтяжелых последствий и избежать летального исхода, как пишет «Политэксперт», необходимо следить за состоянием зубов и десен и регулярно обследоваться у стоматолога.