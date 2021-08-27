 

Конгрессмен – мы уберегли США от новых терактов, но не смогли установить в Афганистане власть, за которую бы сражался народ

27.08.2021, 10:42, Новости дня
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Быстрый крах афганского правительства, по всей видимости, произошёл из-за провала в военном планировании США, заявил в интервью MSNBC американский конгрессмен-демократ Адам Шифф. При этом, по словам политика, Америке удалось защитить себя от повторения терактов 11 сентября, однако она не сумела установить в Афганистане такую власть, за которую сражался бы афганский народ.

Если опираться на то, что вы видели и о чём заявляли публично, а не на секретную информацию, то, на ваш взгляд, проблема здесь кроется в военном планировании или в процессе принятия политических решений со стороны президента Байдена?

АДАМ ШИФФ, конгрессмен-демократ от штата Калифорния: Я считаю правильным решение о выходе (из Афганистана. — ИноТВ). И я полностью согласен с президентом Байденом: мы могли бы оставаться там ещё пять, десять, пятнадцать лет, подвергая опасности жизни наших военных и при этом результат в конце концов был бы тем же самым: мы всё равно наблюдали бы крах афганского правительства.

Однако у меня на данный момент сложилось следующее первое впечатление: это походит на провал в военном планировании. Это касается и того, как мы выводили наши силы, и того, как мы эвакуировали наш персонал.

Круг ответственных может быть шире и, возможно, не ограничивается одними лишь военными. Но, как мне кажется, армия в целом создаёт планы под любое возможное развитие событий: у них на полках одни лишь планы, касающиеся того, что может случиться и как использовать лучшую, самую оснащённую армию в мире, чтобы вывезти наших людей и друзей, которые вместе с нами рисковали своими жизнями. И я не могу себе представить, что у нас не было плана на случай быстрого краха (афганского правительства. — ИноТВ).

Думаю, нам придётся широко изучить не только последние две недели, но и последние 20 лет, чтобы понять, почему мы, потратив огромнейшие средства, преуспели в защите нашей страны от повторения терактов 11 сентября (2001 года. — ИноТВ), однако нам не удалось поставить такое правительство, за которое будут сражаться афганцы.

Дата выхода в эфир 25 августа 2021 года.



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