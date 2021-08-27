 

France 2 – не отличить от американцев — в руки талибов попало сделанное в США оружие

27.08.2021, 10:42, Новости дня
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После отступления афганской армии Талибану досталось в большом количестве новейшее американское вооружение, которое буквально бросили на дороге, пишет France 2. Теперь талибы гордо позируют со своим новым оружием для пропагандистских материалов, а в полной экипировке их можно легко принять за американских солдат.

Эти боевики Талибана* с гордостью поднимают своё новое оружие. На этих пропагандистских фотографиях старые автоматы Калашникова уступили место американским автоматам, свидетельствуя о ценных военных трофеях.

Один из американских журналистов в репортаже рассказал, насколько теперь некоторые талибы похожи на американских солдат.

РИЧАРД ЭНГЕЛЬ, американский журналист: По пути в аэропорт вы проезжаете первый американский контрольно-пропускной пункт, а затем вы направляетесь к тому, что вам напоминает ещё один американский контрольно-пропускной пункт. Там вы видите мужчин в форме, солдат в чёрном, на них защитные очки, в руках новейшее оружие, автоматы M4 в отличном состоянии. Они знают, как их держать, но это не американские солдаты. На самом деле это талибы.

На другом видео, выложенном в интернете, талибы подтверждают, что захватили сделанные в США вертолёты и военную технику, которые, по словам некоторых экспертов, легко им достались.

СЕБАСТЬЯН БУССУА, специалист по Ближнему Востоку в Брюссельском свободном университете: Для талибов совсем не сложно забрать всё вооружение, которое практически валяется на земле. В задачу американцев входило модернизировать афганскую армию и предоставить им передовую и высокоточную технику.

Отступающая афганская армия оставила тысячи единиц оружия, как на этом складе в паркинге аэропорта Кабула. Для Соединённых Штатов это повторение истории.

ДОМИНИК ТРЕНКАН, бывший глава военной миссии Франции в ООН: Происходит совершенно то же самое, что произошло в 2014 году, когда ИГИЛ** захватил Мосул и всё вооружение иракской армии. И здесь то же самое.

За 20 лет своего присутствия в Афганистане американцы потратили 70 миллиардов евро на организацию и вооружение афганской армии.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

 Дата выхода в эфир 25 августа 2021 года.



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