Почти 30 дворов благоустроили в Москворечье-Сабурове

В Москворечье-Сабурове привели в порядок территорию от Каширского шоссе до улицы Москворечье между улицами Святослава Рихтера и Славского. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы. Кстати, в микрорайоне, который включает 26 дворов, работы по благоустройству провели в рамках программы “Мой район”.

Здесь были установлены новые лавочки, урны, игровые и спортивные тренажеры. На детских площадках появилось покрытие из искусственной травы. Также здесь высадили цветы, деревья и кустарники, установили перголы, а также 55 опор наружного освещения вдоль пешеходных дорожек.

Кроме того, в микрорайоне стало больше парковочных мест. Для автомобилистов сделали “карманы”. Здесь же заменили асфальтовое покрытие.

Напомним, ранее сообщалось, что в

Москворечье-Сабурове появится школа на 900 мест. Строительство здания общеобразовательного учреждения планируется завершить в первом квартале 2023 года. Школа расположится по адресу: 1-й Котляковский переулок, дом 4б.

Общая площадь здания составит почти 16,4 тысячи квадратных метров. В школе оборудуют два спортивных зала, актовый зал, блок дополнительного образования и медиатеку. Также благоустроят прилегающую территорию. Рядом с учреждением появится стадион.