 

Шойгу решил проверить выполнение гособоронзаказа авиационным и вертолетным заводами в Казани

27.08.2021, 10:34, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаМинистр обороны Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки в войска Центрального военного округа (ЦВО) прибыл в Казань, где проверит ход выполнения государственного оборонного заказа авиационным и вертолетным заводами, информирует Министерство обороны.

«Глава российского военного ведомства проверит ход выполнения гособоронзаказа на Казанском авиационном заводе имени С.П.Горбунова и Казанском вертолетном заводе», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.

Министр обороны проинспектирует производственные мощности предприятий, проведет совещание по вопросам выполнения ГОЗ, говорится в пресс-релизе.

Шойгу также заслушает руководство Объединенной авиастроительной корпорации о выполнении государственных контрактов в рамках реализации масштабной программы модернизации стратегической (Ту-160) и дальней авиации (Ту-22М3) и по строительству новых самолетов.

Кроме того, министр обороны примет участие в церемонии начала строительства в Казани нового военного госпиталя, в котором первым начнет работу инфекционное отделение.



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