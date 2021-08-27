Индивидуальный буксировщик пловца показали на «Армии-2021»

АО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор» (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») показал на международном форуме «Армия-2021» индивидуальный буксировщик пловца «Коралл», предназначенный для транспортировки легководолаза к месту проведения работ.

Мини-торпеда может использоваться для транспортировки бойцов диверсионных подразделений, развивает скорость 3,5 км/ч и способна пройти до 20 км.

Замгенконструктора концерна «Морское подводное оружие – Гидроприбор» Михаил Кеттуев рассказал, что буксировщик позволяет использовать различное навесное оборудование: телевизионную камеру, компас, фонарик и прочее. Работает «Коралл» от литий-ионного аккумулятора. По словам Кеттуева, торпеда рассчитана на использование человеком в водолазном снаряжении и способна погружаться на глубину до 60 метров. «Мы специально поставили индикатор для того, чтобы водолаз не прошел точку невозврата. Когда индикатор будет показывать разряд примерно на половину, это значит, пора возвращаться обратно», – передает ТАСС слова Кеттуева.

Он подчеркнул, что компания готова модифицировать прибор в зависимости от требований заказчика. «И в Санкт-Петербурге этим буксировщиком интересовались, и сегодня на выставке подошли люди из вооруженных сил. Интерес определенный представляет. Да, у каждого человека своя точка зрения: кто-то считает, что рукоятка размещена не на том месте, кто-то считает, что лучше буксироваться, когда тебя сзади что-то придерживает от этого. Мы это в работе учтем и в итоге выработааем именно для военных, с учетом их требований», – сказал он.

Индивидуальный буксировщик пловца «Коралл» предназначен для транспортировки легководолаза к месту проведения работ. Буксировщик оснащен планкой Picatinny rail, что позволяет присоединить к нему совместимое навесное оборудование. Модульное исполнение аппарата позволяет легко изменять его. Изготовленные из композитных материалов корпусные части обеспечивают высокую надежность буксировщика, что дает возможность его использования в сложных погодных условиях, в условиях замкнутого пространства.

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