“Меня в моей жизни нет, есть только ребенок”: почему может появиться ненависть к материнству и как с ней справиться

К сожалению, очень часто в последнее время приходится слышать о том, что женщина ненавидит материнство. И дело не в том, что с ней что-то не то или она плохой человек. На самом деле, мать испытывает негативные эмоции по причине своей усталости в результате неподготовленности к этому событию и разочарованности. Вот, что по этому поводу советуют опытные психологи.

История Екатерины

Катя приехала в Москву сразу по окончании школы. Ей посчастливилось с первого раза поступить в университет и параллельно заняться активной работой. Летом она подрабатывала экскурсоводом, в другое время года ходила в походы, занималась спортом, вела активный и очень увлекательный образ жизни. По окончании ВУЗа открыла свое туристическое агентство, стала много путешествовать. Через пятнадцать лет в Питере повстречала своего будущего мужа и практически через год родила первого ребенка.

Проблемы начались сразу после появления малыша на свет. Екатерина была религиозным человеком, однако ей в голову все чаще стали приходить мысли о том, что она ненавидит материнство. Муж постоянно был занят на работе, помощников не было, приходилось днями и ночами быть наедине с малышом. Было решено обратиться за помощью к няне, и Катя вышла на работу. Однако случилось непредвиденное: еще одна беременность, затем третья. Екатерина принципиально не хотела их прерывать (по религиозным убеждениям) и стала матерью троих детей.

Тяжелые будни

Женщина увидела проблему еще после рождения первого ребенка. Она поймала себя на том, что материнство – это не ее выбор. Катя считала, что готова к этому, поскольку у нее было традиционное представление о семье, и ее вера подтверждала, что так будет правильно. Однако как таковой психической подготовки не было. Эйфория от того, что она стала успешной и востребованной леди, сменилась разочарованием от статуса матери. Муж на работе, туристическую фирму пришлось продать, бездетные подруги испарились, остались только готовка, уборка, уход за детьми. Усталость стала хронической, участились нервные срывы, которые приходилось «прятать» по ночам в подушку. Муж был категорически против того, чтобы повышать голос на детей. У него хватало сил терпеть все выходки малышей до последнего. У Кати этих сил практически не осталось, однако она старалась держать себя в руках. Это еще больше убеждало женщину в том, что она ненавидит материнство.

Выгорание

Все осведомлены о том, что существует выгорание на рабочем месте, поскольку оно грозит опасными последствиями для психического и физического здоровья. О том, что существует выгорание в статусе матери, задумываются все большее количество женщин. По статистике из полутора миллионов мам триста тысяч сталкиваются с послеродовой депрессией. Еще столько же испытывают посттравматические симптомы стрессового расстройства после родов. Все потому, что женщины переоценили свои силы, нарисовали себе совершенно другую картину материнства, а столкнулись с другой реальностью. Это можно сравнить с влюбленностью, когда девушка идеализирует своего партнера, выходит за него замуж и видит перед собой совсем другого человека.

Личные границы

Екатерина уверена в том, что ей никогда не станет легче. Вернее, возможно, станет, но не раньше, чем через пятнадцать лет (старшему ребенку 5 лет, среднему – 3 и младшему – 1 годик). Подруги говорили, что тяжело только первые два года, однако получилось так, что одна беременность сменяла другую, и «ад» продолжался бесконечно. На самом деле причиной появления мыслей о том, что материнство не для нее, стало отсутствие личных границ. Как только женщина родила, она была вынуждена отказаться от любимой работы и от всего, что доставляло ей удовольствие. Этого следует избегать. Обязательно нужно делегировать часть обязанностей мужу, родственникам или няням. При этом позаботиться о том, чтобы сохранить свои личные границы. То есть, в любое время дать себе возможность отдохнуть, прогуляться, отвлечься от семейных проблем. Не стоит все «тянуть на себе», доказывая свой статус хорошей матери (даже самой себе и по любым убеждениям). В первую очередь, речь идет о человеке и о личности, а уж потом – о матери.

Нелюбовь к себе

Второй причиной возникновения негативных мыслей является возможность увидеть в детях свои негативные черты. Женщинам кажется, что они могут их передать по наследству своим детям или видят схожесть в поведении. Ребенок может капризничать, поскольку ему что-то не нравится. А у мамы нет на это права, поскольку все (в частности – муж, как в истории с Екатериной) ждут от нее проявлений материнской любви на высшем уровне. В этом случае женщина чувствует себя дискомфортно. Она считает, что с ней что-то не так, раз она относится негативно к материнству. Получается, что это следствие нелюбви к себе. Если бы она в первую очередь побеспокоилась о собственном комфорте и спокойствии, ничего подобного бы не было.

Определение проблемы

Если в голову приходят мысли о том, что материнство – это сущий ад, нужно просто сознаться себе в существующей проблеме. Как только вы поймете, что она у вас есть, вам сразу станет легче. Вы сможете определить, что именно вас раздражает, и чего вам хочется. Отдохнуть, вернуться на работу, оставаться дома, но при этом часть времени посвящать себе, а не целиком отдаваться его ребенку. Далее можно помочь себе самой.

Самопомощь

Малыши не могут сами выработать нормы поведения, которые устраивали бы их родителей. Именно поэтому мамы и папы должны взять подобные обязанности на себя. Как только родился ребенок, нужно четко распределить обязанности и дать женщине возможность восстановиться. Поможет режим, когда малыш будет ложиться спать после последнего кормления и вставать утром на первое (без ночных кормлений). Далее все остальные заботы по дому (стирка, уборка, приготовление еды и пр.) нужно также делегировать помощникам. У мамы должно быть время на уход за собой, отдых, прогулки, а также на время с мужем. Дети очень быстро привыкают к тому, чтобы находиться не только с мамой, но и с папой, и с другими людьми.

Вместо заключения

Не стоит думать, что данная проблема является только вашей. Она очень актуальна и практически все женщины хоть раз задумываются над тем, что они – плохие матери. Поэтому не нужно отчаиваться, нужно действовать. Вы сумели эффективно организовать свою жизнь до родов, вам по силам это сделать и после рождения детей.