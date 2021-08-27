Софья Таюрская о начале романа с Ильей Прусикиным: “Это был секс по дружбе”

Солистка группы Little Big Софья Таюрская стала гостем программы на YouTube “Бабские истории”, в которой откровенно рассказала о своих прежних и нынешних отношениях. В конце мая Софья рассекретила роман с коллегой по группе – Ильей Прусикиным в интервью Ксении Собчак, а теперь ответила на прямо вопрос, как все начиналось.

По словам Таюрской, романтические отношения с Прусикиным они не планировали, долгое время относились друг к другу по-дружески, да и первую близость оба называли ничем не обязывающим сексом по дружбе.

Мы оба расстались со своими парами и оказались одни. Мы были лучшими друзьями, он меня всегда поддерживал, и у нас такие отношения в группе со всеми мужиками, они все для меня братаны… В какой-то вечер напились с ребятами. Остались вдвоем. Знаешь, бывает так, болтаешь по душам, сидишь и думаешь: “Блин, ну ты один и я одна. У меня давно не было секса. А может, попробуем?” Это происходит, и ты просыпаешься с мыслью: “Ладно, секс по дружбе!” Мы взрослые люди, здоровые, нам всем необходим секс. Это как будто бы ничего не меняет, вы просто чисто физически друг другу помогли. Потом происходит карантин, мы работаем, постоянно пытаемся привыкнуть к новой реальности. Опять происходит ситуация: “А давай еще разок!” – рассказала Софья. Софья и Илья не думали о серьезных отношениях, но когда речь зашла о том, чтобы им начать встречаться с другими людьми, оба осознали, что совсем не хотят этого. Таюрская призналась, что отношения, в которых сначала была дружба, потом секс и лишь после романтика, оказались для нее самыми настоящими.

Софья Таюрская и Илья Прусикин

Вот этот переход от статуса братанов к фразе: «Может быть, нам попробовать?» — страшен. А вдруг это испортит вашу дружбу, навредит работе? Но ты отпускаешь ситуацию и отдаешься порыву, начинаешь анализировать, что у вас с человеком много общего. Я впервые в этих отношениях по-другому начала относиться к любви. Обычно – влюбляешься, в омут с головой, потом остывает. Тут кардинально наоборот. У тебя к нему уже сложившиеся отношения, у тебя нет иллюзий и надежд, что человек изменится. Все его минусы ты настолько принял, что любишь их вместе с достоинствами. Любишь его просто таким, какой он есть. Когда Ксюша (Собчак) меня спросила, что такое любовь, я ответила – свобода. Свобода быть собой. То есть с любимым человеком ты можешь пойти в любую компанию и вести себя так, как ведешь. Среди других вопросов, возник и об отношениях с бывшей женой Ильи Прусикина – Ириной Смелой, с которой он расстался в 2019 году.

У нас нет никакой вражды, мы все взрослые люди. Как бы я хотела, так мы и общаемся – как бывшая жена с нынешней девушкой своего бывшего мужа – адекватно, уважительно, нам нечего делить. Мы подписаны друг на друга в Instagram. Я общаюсь с ребенком Ильича и Иры Добрыней, он проводит равное количество времени как с мамой, так и с папой. У Иры есть молодой человек, с которым Добрыня тоже общается. Все счастливы. Ребенок живет в любви.

Илья Прусикин с сыном

Напомним, в августе 2019 года Ирина Смелая (Tatarka) и Илья Прусикин (Ильич) объявили о разводе после четырех лет брака. А в марте этого года Ирина рассказала в интервью Ксении Собчак, что их отношения просто не пережили длительные расставания. С тех пор в сети начали ходить слухи, что настоящей причиной их развода стала солистка Little Big Софья Таюрская – якобы они начали встречаться за спиной у его жены. Три месяца артисты отрицали все подобные предположения, однако в конце мая Таюрская решила признать, что у нее и Ильи роман. Об этом Софья рассказала в интервью Ксении Собчак.