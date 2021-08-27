“Не обучены обращаться с женщинами”. Талибы призвали афганских женщин оставаться дома

По его словам, это временное требование. Муджахид отметил, что силы безопасности “Талибана” “не обучены тому, как обращаться с женщинами”.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что соблюдение прав женщин в Афганистене является “основной красной линией” для талибов.

В интервью The New York Times, которое вышло 25 августа, Муджахид завил, что талибы не будут восстанавливать жесткие порядки, которые ограничивают права женщин. По его словам, опасения, что талибы заставят их оставаться дома и закрывать лица, – безосновательны.

Пресс-секретарь талибов добавил, что женщинам не нужны опекуны для выхода из дома. Сопровождать афганских женщин должен мужчина, в случае поездки на три и более дня.

“Талибан” был у власти в Афганистане с 1996-го по 2001 год, группировка насаждала законы шариата в собственной строгой интерпретации. Девушки старше 10 лет и женщины не имели права учиться, работать и выходить на улицу без сопровождения мужа или родственника мужского пола, отмечает “ВВС news Україна”.

Женщины должны были носить паранджу. Контролировало поведение женщин министерство по пропаганде добродетели и предотвращения греха. Его сотрудники ездили по стране, публично унижали и били женщин. Женщин, которых обвинили в измене, забивали камнями до смерти.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

17 августа представители “Талибана” дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут “жить по законам шариата”.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос и были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

По данным НАТО, во время эвакуации из Афганистана в кабульском аэропорту и его окрестностях за последнюю неделю погибло по меньшей мере 20 человек.

26 августа в Кабуле произошло два взрыва: у ворот аэропорта (Abbey Gate), а также в отеле Baron или рядом с ним, тоже недалеко от аэропорта. Погибло, по предварительным данным, не менее 13 человек.

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