 

Зеленский ответил, почему государство выделяет средства на президентский университет, когда есть вузы, где зимой в аудиториях +13 ºС

27.08.2021, 9:54, Новости дня
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Так он отреагировал на слова основателя студии онлайн-образования EdEra Ильи Филипова, который высказывал озабоченность ситуацией в системе образования Украины.

“Запускать образовательный продукт как можно быстрее – не очень хорошая идея. Мы, например, делаем стартап в плане университета президента. Интересная инициатива, где, в том числе есть специализация “нанотехнологии”. При этом у нас на ВДНХ есть университет Шевченко, технические факультеты: радиофизический, физический, кибернетика, мехмат и так далее. Это – сверхмощная научная школа, в том числе по теоретической физике, которая нужна для нанотехнологий. […] Искусственный интеллект – тоже очень круто, но для этого нужны фундаментальные знания по математике. И меня волнует, что мы обращаем внимание на строительство нового, например, университета, но не обращаем внимание на +13 ºС в аудиториях университета Шевченко на ВДНХ […] Мы [зимой] брали чай и грели руки в аудиториях. Это такое отношение к техническому образованию в Украине”, – сказал Филипов. 

Он обратил внимание на то, сколько украинских детей не сдали тесты по математике и уточнил, что создание президентского университета использовал как “удобную метафору”. Филипов подчеркнул, что упускаются из виду фундаментальные вещи. 

Зеленский сказал, что “прекрасно помнит, что такое аудитория, в который ты держишь чай, потому что холодно”. 

“Страна обращает внимание на образование. Сразу 150 или 120 вузов построить и сказать: “Вот, это приоритетность” – я думаю, никто не сможет”, – отметил он и сказал, что сокращать количество учебных заведений для того, чтобы развивать определенное число лучших, государство тоже сейчас не может, потому что “у людей просто нет работы”. 

“Президентский университет – это формат, где будет соответствующая зарплата, соответствующая зарплата ученика, потому что учеба – это сложная работа. Я хочу это доказать. Сложная работа, он или она не может параллельно работать – надо учиться, надо быть ученым, нужно быть экспериментатором, надо быть умным человеком и отдавать этому свою жизнь. Это пример. Он не идет как любая образовательная программа или любой вуз. [Президентский университет] не будет полностью подчиняться Министерству образования. Это пример. И если он заработает – я хочу в это верить, – то мы покажем, что такое возможно делать из украинских вузов”, – добавил Зеленский. 

Контекст:

Зеленский 31 мая на форуме “Украина 30” подписал указ о создании президентского университета.

“Это учреждение высшего образования, которое будет готовить людей будущего. Которое соберет в одном месте лучших преподавателей и будет учить специалистов, которые смогут решать важные государственные задачи для защиты нашего государства в очень важных приоритетных актуальных направлениях. Направлениях настоящего и завтрашних вызовов”, – заявил глава государства.

По словам министра образования и науки Сергея Шкарлета, по предварительной оценке, строительство президентского университета обойдется в 7,2 млрд грн. Под университет отведут 16 га на ВДНХ. На его территории будут, кроме профильных научных кампусов, административный корпус, апарт-гостиница для студентов, апарт-гостиница для педагогов, больница, дипломатическая служба и корпус с офисами иностранных компаний.

Образовательный процесс в президентском университете планируют запустить в 2023 году. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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