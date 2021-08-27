 

19-летний победитель “Голосу країни” Сасанчин и его 23-летняя невеста ждут первенца

27.08.2021, 9:54, Новости дня
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Пара пока не прокомментировала, кто у них родится и когда ожидаются роды.

Скриншот:  annavi_i / Instagram
Контекст:

Роман Сасанчин родился 1 апреля 2002 года в селе Садки Залещицкого района Тернопольской области. Он поет с пяти лет. В 2012 году принимал участие в “слепых прослушиваниях” первого сезона “Голос. Діти”, но тогда ни один из тренеров к нему не повернулся.

Весной 2020 года Сасанчин стал победителем шоу “Голос країни” – он был участником команды певицы Тины Кароль.

В октябре 2020 года певец говорил, что не спешит оформлять брак со своей избранницей Иванной, поскольку хочет к ней присмотреться. Тогда Роман также признался, что они со своей девушкой живут в квартире, подаренной за победу на проекте, а работают вместе с Иванной кассирами в магазине.

30 мая 2021 года артист сделал избраннице предложение. В июне артист отрицательно ответил на вопрос журналистов “1+1”, не является ли причиной брака беременность невесты. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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