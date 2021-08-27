Каждому россиянину установят план по деторождению

В рамках реализации национального проекта «Демография» уже с 1 января 2022 года каждому россиянину будут даны рекомендации по рождению ребёнка.

«В настоящий момент наши специалисты завершают работу над уникальной программой, которая будет в режиме реального времени анализировать информацию о здоровье гражданина, его доходах, образовании. Благодаря этим данным мы сможем дать рекомендации любому совершеннолетнему гражданину о наиболее благоприятном времени для рождения ребёнка. Выглядеть это будет очень просто – пользователь заходит на «Госуслуги» и выбирает партнёра для деторождения. После подтверждения нейросеть анализирует все данные и даёт рекомендации. Например, перед зачатием нужно посетить терапевта и сдать клинический анализ крови. Или рекомендует переехать в другой регион, если есть риск развития какого-то заболевания у матери во время беременности. Кроме того, гражданам будут указываться оптимальные сроки для деторождения. Это революционная технология, я глубоко убеждён, что искусственный интеллект поможет России выбраться из демографического кризиса», – заявил руководитель нацпроекта «Демография» Антон Котяков.

В первый год система будет работать в тестовом режиме, все советы будут носить рекомендательный характер. Но уже с 2023 года граждане будут обязаны выполнять полученные указания и неукоснительно соблюдать установленные сроки деторождения. В случае отказа граждане будут платить НДФЛ по повышенной ставке 30 %, также они не смогут воспользоваться программой льготной ипотеки и получить образование за счёт средств федерального бюджета.

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