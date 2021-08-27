Диетолог развеяла главный миф об опасности грибов

Врач Диетолог Анна Белоусова развеяла главный миф об употреблении грибов. Речь идет о мнении, что люди со здоровым ЖКТ при их употреблении подвергают себя риску тяжелого пищевого отравления.

Анна Белоусова рассказала, что грибной белок по трудности переваривания можно сравнить с таковым в мясе. При этом приготовление путем жарки увеличивает тяжесть, однако запеченные в духовом шкафу или просто потушенные грибы не должны негативно отразиться на состоянии здоровья.

С осторожностью следует употреблять продукт людям с панкреатитом, язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, гастритом и хроническими болезнями кишечника. Категорически запрещается включение в рацион грибов людям с подагрой, даже когда начинается сезон, пишет издание «Слово и дело».