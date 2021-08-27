 

Диетолог развеяла главный миф об опасности грибов

27.08.2021, 9:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Врач Диетолог Анна Белоусова развеяла главный миф об употреблении грибов. Речь идет о мнении, что люди со здоровым ЖКТ при их употреблении подвергают себя риску тяжелого пищевого отравления.
Анна Белоусова рассказала, что грибной белок по трудности переваривания можно сравнить с таковым в мясе. При этом приготовление путем жарки увеличивает тяжесть, однако запеченные в духовом шкафу или просто потушенные грибы не должны негативно отразиться на состоянии здоровья.

С осторожностью следует употреблять продукт людям с панкреатитом, язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, гастритом и хроническими болезнями кишечника. Категорически запрещается включение в рацион грибов людям с подагрой, даже когда начинается сезон, пишет издание «Слово и дело».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.11 / Эксперт назвал признаки тайной слежки через веб-камеру

02.03 / Мнение: Новый мир Греты Тунберг

17.08 / Скандалы: Игоря Зюзина добивают в судах

09.02 / В ОП представили программу обучения наблюдателей на выборах

25.06 / Ученые с помощью генной терапии избавили мышей от аналога болезни Паркинсона

03.04 / Политолог Яхно о разговоре Байдена и Зеленского: Украине нужно обратить внимание на внутренние проблемы

28.01 / Грузия готова открыть границы для россиян уже в феврале

14.09 / Анастасия Заворотнюк впервые за долгое время вышла на связь и показала подарок от младшей дочери

27.09 / Мнение: Лукавство или наивность?

30.12 / В Москве из-за коронавируса продлили зимние каникулы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика